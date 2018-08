This Wölpern wird neuer Verkaufsdirektor der Ford-Werke GmbH (FOTO)

Köln (ots) -- Patrick Schenzler folgt auf This Wölpern als LeiterFahrzeugverkaufThis Wölpern (50) wird mit Wirkung zum 1. September 2018 diePosition des Verkaufsdirektors der Ford-Werke GmbH übernehmen. Erfolgt auf Hans-Jörg Klein, der ebenfalls mit Wirkung zum 1. September2018 die operative Verantwortung für die deutsche Ford Organisationübernehmen und neuer Geschäftsführer der Ford-Werke GmbH für dieBereiche Marketing und Vertrieb sein wird (siehe Pressemeldung vom29.6.2018).This Wölpern ist seit Oktober 2016 Leiter Fahrzeugverkauf bei Fordin Deutschland. Der gebürtige Hamburger ist bereits in der drittenGeneration eng mit der Marke Ford verbunden. Sein Großvater erhieltbereits 1927 einen Ford-Werkstattvertrag in Hamburg-Altona. Wölpernarbeitete bis 1999 selbst als Ford Händler, bevor er als SpezialistHandelsmarketing in die Ford-Werke GmbH eintrat. Seit dieser Zeit hatder gelernte Bankkaufmann und diplomierte Wirtschaftsingenieurverschiedene Positionen in der deutschen und europäischen FordOrganisation in den Bereichen Handels- und Produktmarketing sowie inder Händlerbetreuung und Verkaufsplanung verantwortet.So war er von 2002 bis Ende 2003 im deutschen Produktmarketing fürden Ford Mondeo verantwortlich, bevor er als Zonenleiter die Händlerim Ruhrgebiet betreute. Ende 2004 wechselte Wölpern als Brand Managerfür die großen Pkw in die europäische Ford-Organisation und war dortunter anderem für die europäische Einführung des Ford S-MAXzuständig. Ab 2008 war er vom Hamburger Büro aus zunächst alsVerkaufsleiter und später als Regionalleiter für das Händlergeschäftin Nord- und ab 2013 zusätzlich auch in Ostdeutschlandverantwortlich.Patrick Schenzler (45) wird ab 1. September die Leitung desBereichs Fahrzeugverkauf in der Verkaufsorganisation von FordDeutschland von Wölpern übernehmen. Der gebürtige Kölner ist nach demStudium der Betriebswirtschaftslehre, das er als Diplom-Kaufmannabgeschlossen hat, im Jahr 2000 als Graduate Trainee bei Fordeingestiegen. Seitdem hat er verschiedene Positionen in den BereichenMarketing und Vertrieb der deutschen und europäischen FordOrganisation innegehabt. So war er unter anderem von 2016 bis April2018 als Leiter FordPass Implementierung mit Dienstsitz in Englandfür die europaweite Einführung der Mobilitäts-App von Ford zuständig.Zuvor hatte er als Leiter Verkaufsplanung und Auftragsabwicklung diestrategische Geschäftsplanung der Ford-Werke GmbH mitverantwortet.Von 2007 bis 2010 war er als Verkaufsleiter im Regionalbüro Münchentätig und hat dort die Vertriebsverantwortung für die Ford Händler inBayern und Baden-Württemberg innegehabt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ralph CabaTel: 0221/90-16015rcaba@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell