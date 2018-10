Bonn (ots) - Städte und Kommunen in Deutschland stehen amScheideweg und müssen zeitnah eine Antwort auf die Frage finden: Wienutzen wir intensiv die Möglichkeiten und Chancen derDigitalisierung? Für ein Expertenteam aus dem Bundesverband DeutscherUnternehmensberater (BDU) mit Spezial-Know-how in der ÖffentlichenHand, der Energiewirtschaft sowie dem Öffentlichen Personennahverkehrfällt die Antwort eindeutig aus. Städte und Kommunen, die keinepassende Smart City-Strategie verfolgen und die Chancen fürVernetzung und Innovationen brachliegen lassen, könnten schon innaher Zukunft das Nachsehen haben und an Attraktivität verlieren. Ineinem gemeinsamen Thinktank-Themendossier "Smart Cities:Jahrhundertchance oder digitaler Irrweg" plädieren dieUnternehmensberater dafür, die Entwicklung einer Smart City unbedingtzur Chefsache zu machen. Der Erfolg werde sich nur dann einstellen,wenn die Verwaltungsspitze die Idee, die Strategie und dieInitiativen mit hoher Präferenz vertritt, vorantreibt und kommunaleInfrastrukturfelder - zum Beispiel mit den Sektoren Energie, Verkehr,Umwelt, Entsorgung oder Wohnen - koppelt.Nach Einschätzung der BDU-Experten müssen hierfür alle städtischenSektoren sowie alle öffentlichen und privaten Leistungsanbieter deskommunalen Systems durchgängig vernetzt sein. Wichtige Voraussetzungbei der Weiterentwicklung der Smart City-Initiative ist dabei einezentrale, gemeinsame Datenebene. Damit soll gewährleistet sein, dassdie Betriebsdaten der Systempartner, zum Beispiel für Analyse- undSteuerungszwecke, umfassend genutzt werden können. Auf dieser Basislassen sich sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteileerzielen. Wichtig dabei: Hoheit und Verantwortung über dieDatenerfassung, -nutzung und -verwendung liegen in den Händen derKommunen.Der zentrale Leitgedanke bei der Entwicklung von Smart Cities mussdarin liegen, die Bürger mit ausgeprägter Nutzerfreundlichkeit undunmittelbar erkennbaren Mehrwerten zu überzeugen. Die starkeBürgerorientierung führt zwangsläufig dazu, tradierte Kompetenz- undHandlungsfelder in Frage zu stellen und neue Schwerpunkte zu setzen.Der Verbesserung der Verkehrssituation fällt dabei eine tragendeRolle zu. Die Städte übernehmen eine stärkere Ordnungsfunktion undstellen den Handlungsrahmen für das Mobilitätssystem zur Verfügung.Vorteil: Alle Leistungsangebote öffentlicher und privater Anbieterkönnen mit einer (App-) Anwendung in Anspruch genommen werden und dieStadt bestimmt einheitliche Spielregeln und die zu erfüllendenQualitätskriterien durch die Systempartner. Dazu gehört auch dieNutzung der Mobilitätsdaten durch die Anbieter (Bus, Bahn, CarSharing, Bike Sharing, Ride Sharing, On Demand Shuttles). EineWeitergabe oder gar der Verkauf der Daten an Dritte muss äußerstsorgfältig geprüft werden, damit der diesbezüglicheVertrauensvorschuss der Kommunen nicht aufs Spiel gesetzt wird.Neben den nutzerorientierten Mobilitätslösungen spielen verknüpfteAngebote bei Energie und Wohnen eine besondere Rolle. Vor demHintergrund von Energiewende, Umbau des Erzeugungs-Mix sowietechnologischen Innovationen bieten sich neue Bürgerangebote undGeschäftsmodelle für die Anbieter im Zusammenspiel von Energie- undWohnungswirtschaft an. Smart Home-Lösungen in der kommunalenWohnungswirtschaft, der gemeinsame Aufbau und Betrieb einerLadesäuleninfrastruktur oder die dezentrale Energieerzeugung undMieterstrommodelle sind nur einige Beispiele. Immer im Mittelpunktder Initiativen: Die Lebensqualität der Bürger durch moderneQuartierskonzepte erhöhen.Zentrale Handlungstreiber als Fazit- Es ist an der Zeit, dass Städte und Kommunen ihrer aktivenFührungsrolle beim Thema Smart City gerecht werden und dieproaktive Steuerung übernehmen.- "Weiter so" ist keine Option unter dem Druck derDigitalisierung. Die Vernetzung aller städtischen Sektorenheißt, nicht an alten Strukturen festzuhalten, sondern neue Wegezu gehen.- Bürger haben bei Datensicherheit mehr Vertrauen in Kommunen alsin Industriekonzerne - dieser Vertrauensvorsprung ist eine echteChance.- Der städtische Verkehr muss intelligent gesteuert werden. Dasgeht nur unter Auswertung der Bewegungs- und Zieldaten alleröffentlicher und privater Teilnehmer.- Ein guter Anfang: Eine App, die alle städtischenVerwaltungsaktionen, Energieangebote, Mobilitätsdienstleistungenu.v.m. steuert.Autoren des Thinktank-Themendossiers "Smart Cities:Jahrhundertchance oder digitaler Irrweg?"Dr. Klaus Neuhäuser, Baker Tilly, www.bakertilly.deRobert Horndasch und Reinaldo Paschold, BearingPoint GmbH,www.bearingpoint.comJörg Sarnes, mobilité Unternehmensberatung GmbH & Co.KG,www.mobilite.deDownload Pressemitteilung: www.bdu.de/pressemitteilungenDownload Themendossier: www.bdu.de/thinktank-smartcityHintergrund BDU-Thinktanks: In den Thinktanks des BundesverbandesDeutscher Unternehmensberater (BDU) arbeiten Unternehmens- undPersonalberatungen themen- und projektbezogen zusammen. ImMittelpunkt stehen aktuelle oder künftige Herausforderungen fürUnternehmen und Organisationen am Wirtschaftsstandort Deutschland.Ziel ist es, Wirkungszusammenhänge und Lösungsansätze vorzudenken.Die Ergebnisse sollen Diskussionen anregen und zielgerichteteAktivitäten anstoßen. Alle Thinktank-Experten verfügen über ein hohesSpezialwissen im jeweils untersuchten Themenfeld.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. I www.bdu.deKlaus Reiners I PressesprecherT +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell