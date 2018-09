Ist es endlich vollbracht, Thinkingdom Media?

Per 19.09.2018 wird für die Aktie Thinkingdom Media am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 64,85 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Veröffentlichung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,93 % ist Thinkingdom Media im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (3,01 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Thinkingdom Media. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,13 liegt Thinkingdom Media unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Branche "Media" weist einen Wert von 262,07 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.