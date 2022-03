Thierse sieht kaum Chancen für Dialog mit Putin

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) sieht in der aktuellen Situation kaum Chancen für einen Dialog mit Russlands Präsident Wladimir Putin. "Solange Putins Armee einen verbrecherischen Krieg in einem schwächeren Nachbarland führt, solange die Invasion anhält, wie soll man da mit ihm reden, gar Vereinbarungen treffen", sagte er am Freitag dem Nachrichtensender MDR Aktuell. Er sei dennoch ausdrücklich für alle Bemühungen um einen Waffenstillstand. Es dürften aber keine Vereinbarungen über die Ukraine hinweg getroffen werden, betonte Thierse.

Bisherige diplomatische Versuche seien daran gescheitert, dass Putin seine Gesprächspartner "schamlos belogen, regelrecht betrogen" habe, sagte der Sozialdemokrat. Nach seinem Eindruck sei Putin ideologisch erfüllt von großrussischem Nationalismus und Chauvinismus. Es müsse aber unterschieden werden zwischen Putin und Russland, betonte Thierse./hum/DP/nas