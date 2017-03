Thierse begrüßt Idee einer multireligiösen Fakultät in Berlin

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Thierse (SPD), hat den Vorschlag begrüßt, an der Berliner Humboldt-Universität eine gemeinsame "Fakultät der Theologien" für Christen, Juden und Muslime einzurichten. "Ich halte dies für einen guten und überzeugenden Vorschlag, und er kommt zum richtigen Zeitpunkt", schreibt Thierse in einem Gastbeitrag der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt". Gleichzeitig wirft Thierse der Präsidentin der Universität eine abwehrende Reaktion vor: Diese bevorzuge eine "bequemere Lösung" und vertue so "die Chance zu einem Aufbruchssignal über Berlin hinaus".

Er halte das für "einen Schritt in die falsche Richtung". Er wünsche der Leitung seiner Alma Mater "mehr Mut". Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte sich ebenfalls zustimmend: "Für die Zukunft wäre eine Bündelung der katholischen, evangelischen und islamischen Theologie unter dem Dach der Humboldt-Universität im Herzen der deutschen Bundeshauptstadt ein wichtiges, weithin sichtbares Zeichen", schreibt Müller in einem Gastbeitrag.

Foto: über dts Nachrichtenagentur