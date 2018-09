Die Theune Spas in Nordrhein-Westfalen feiern am 24. September den Tag der Sauna (FOTO)

Düsseldorf/Köln/Hamm (ots) -Zum Auftakt der kommenden Sauna-Saison richtet der Deutsche SaunaBund alljährlich am 24. September den Tag der Sauna aus. Auch dierenommierten Theune-Anlagen in Nordrhein-Westfalen nutzen diesenAnlass, um die Saunakultur in ihren Häusern in den Mittelpunkt zurücken. So dürfen sich die Gäste am 24. September unter dem Motto"Sauna mit Herz und Verstand" über besondere Highlights rund um dasThema Sauna freuen.Im vabali spa Düsseldorf, dem Neptunbad und der Claudius Therme inKöln sowie auf Gut Sternholz in Hamm werden über den Tag verteiltklassische Aufgüsse bei 85°C angeboten. In drei Runden, dietraditionell aus Gießen und Wedeln bestehen, wird mit dem Einsatz vonwohltuenden Düften wie warmem Sandel- und Zedernholz oder würzigerFichtennadel optimale Entspannung erreicht. Nach den Aufgüssen sollden Gästen das richtige Abkühlen nähergebracht werden. Hierbei istzunächst ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft zu empfehlen.Dieser bringt nicht nur die gewünschte Erfrischung, sondern stärktauch das gemeinschaftliche Erlebnis des Saunierens. Im Anschlussfolgt nach einer nicht allzu kalten Dusche das Abreiben mit Eis,bevor zum guten Schluss der Sprung ins Tauchbecken oder sanfteBewegung im Pool das Ritual abrunden.Egal ob langjähriger routinierter Sauna-Fan oder interessierterAnfänger - die Saunakultur ist vielschichtig. Es gibtunterschiedlichste Rituale, Anwendungen und Regeln. Gerade für nochunerfahrene Saunabadende stellen diese oft einen Unsicherheitsfaktordar, der den ungetrübten Sauna-Spaß einschränken kann. So vieleFragen tauchen auf: Welcher Ablauf ist der richtige? WelcheReihenfolge die beste? Sind kalte oder warme Fußbäder zu empfehlen?Gibt es eine Art Saune Etikette und falls ja - wie sieht diese aus?Welche Do's und Don'ts gilt es zu beachten? Fragen über Fragen, dieam Tag der Sauna und darüber hinaus gerne und umfassend "mit Herz undVerstand" von den Mitarbeitern beantwortet werden.Für Erfrischung sorgen ein Shot aus aus vitamin- undmineralstoffreichen Fruchtsäften oder geeisten Traubenspießen, diewährend des ganzen Tages angeboten werden und das Sauna-Erlebnisperfekt machen.Die Seele baumeln lassen, etwas für die Gesundheit und dieSchönheit tun - mit dem Tag der Sauna bieten das vabali spaDüsseldorf, das Neptunbad und die Claudius Therme in Köln sowie dasGut Sternholz in Hamm im ästhetischen Wohlfühl-Ambiente ihrerWellness-Oasen einen Kurzurlaub vom Alltag, der noch lange nachwirktund die Vorfreude auf die kommende Sauna-Saison weckt.Download Pressematerial unter https://bit.ly/2DmmgRxPressekontakt:GOSSIP+ Public Relations GmbHLana Al-Tawilaltawil@gossipplus.deOriginal-Content von: vabali spa Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell