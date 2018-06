ThetaRay gewinnt ATMIAs Next Generation ATM Security Award

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

New York (ots/PRNewswire) -ThetaRay (https://www.thetaray.com/), ein führender Anbieter vonAnalytics-Lösungen für Big Data, gab heute bekannt, den 2018 ATMIAGlobal Award für 'Next Generation ATM Security' erhalten zu haben.ATMIA-Auszeichnungen würdigen innovative Technologielösungen fürGeldautomaten und lenken das Augenmerk auf Branchenführer. ThetaRaywurde für seine ATM Security Solution ausgezeichnet, eineSicherheitslösung für Geldautomaten, die speziell auf die Risikenkünftiger, bislang unbekannter Bedrohungen ausgerichtet ist sowie fürdie einzigartige Fähigkeit, die Geldautomaten-Plattform der nächstenGeneration zu unterstützen.ThetaRays ATM Security Solution überwacht sämtliche physischen undelektronischen Aktivitäten auf verschiedenen Geldautomaten und überganze Geldautomaten-Netzwerke hinweg, um gesetzeswidrige undverdächtige Aktivitäten und unbekannte Bedrohungen zu erkennen.Hierbei kommen Big Data-Analytik und moderne AI-betriebeneMachine-Learning-Technologien zum Einsatz. ThetaRays patentierteTechnologie basiert auf unverzerrter Erkennung durch eine Reihefortschrittlicher Algorithmen, die Datenmerkmale beliebigen Umfangsbearbeiten können. Durch diese Eigenschaften unterscheidet ThetaRaysich von herkömmlichen Systemen zur Bedrohungserkennung, die sichstark auf die Erfahrungswerte früherer Vorfälle verlassen, um sichErkennungsregeln anzueignen und sie zu definieren. Somit ist ThetaRaybesonders gut dazu geeignet, sich neu entstehender Bedrohungenanzunehmen, die mit der Entwicklung von Geldautomaten der nächstenGeneration einhergehen."Zur Zeit existieren weltweit 3,5 Millionen vernetzteGeldautomaten und Kriminelle bedienen sich ausgefeilter Techniken, umden Maschinen Jahr für Jahr erhebliche Geldsummen zu entwenden", soMark Gazit, CEO von ThetaRay. "ThetaRay befähigt Banken und Betreibervon Geldautomaten dazu, Kunden, Daten und Bargeld sowohl vorbekannten als auch unbekannten Gefahren zu schützen. Wir sindhocherfreut, von dem renommierten ATMIA-Komitee für unsere Bemühungengeehrt zu werden".Die Preisverleihung fand am Dienstag, dem 12. Juni auf dem ATMCustomer Experience & Security Summit (ACESS) in London statt. DieGewinner wurden anhand messbarer Erfolge ausgewählt, wobei zusätzlichdarauf geachtet wurde, inwiefern zentrale Elemente für dieArchitektur der nächsten Generation von Geldautomaten und dieUnterstützung des Next Gen-Geldautomaten-Konsortiums berücksichtigtwurden.Informationen zu ThetaRay:ThetaRay ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet derkünstlichen Intelligenz und Big Data-Analytik, dasFinanzorganisationen, Cybersicherheits-Divisionen und kritischeInfrastrukturen dabei unterstützt, belastbarer zu werden undGeschäftsmöglichkeiten zu erkennen. Die fortschrittlichenanalytischen Lösungen des Unternehmens arbeiten mit beispielloserGeschwindigkeit, Präzision und in Dimensionen, die Kunden dazubefähigen, Risiken handzuhaben, Geldwäschesysteme zu entlarven,Betrug und faule Kredite aufzudecken, sich betrieblicher Belangeanzunehmen und neue, wertvolle Wachstumsmöglichkeiten freizulegen.Weitere Informationen zu ThetaRay finden Sie unterhttp://www.thetaray.comPressekontakt:Mark PrindleFusion PR646-452-7109mark.prindle@fusionpr.comOriginal-Content von: THETARAY, übermittelt durch news aktuell