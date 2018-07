ThetaRay bringt mehr als 30 Millionen USD auf

New York (ots/PRNewswire) -Eine neue Finanzierungsrunde wird dazu beitragen, dem Bedarf anLösungen für maschinelles Lernen zu begegnen, um Finanzdelikte zubekämpfen und die betriebliche Effizienz zu steigernThetaRay (http://www.thetaray.com) ist führend auf dem Gebiet derkünstlichen Intelligenz (KI) und Big-Data-Analytik, die Lösungen fürdie präventive Verbrechensbekämpfung, betriebliche Effizienz undGefahrenerkennung bieten. Das Unternehmen kündigte an, dass es eineFinanzierungsrunde von mehr als 30 Millionen USD abgeschlossen hat.Zusammen mit dieser jüngsten Investition hat es insgesamt mehr als 60Millionen USD aufgebracht. Die Finanzierungsrunde wurde deutlichüberzeichnet. Zu den Investoren zählen Jerusalem Venture Partners(JVP), GE, Bank Hapoalim, OurCrowd, SVB Investments und andere.ThetaRay konnte in seinen fünf Betriebsjahren einaußergewöhnliches Wachstum verzeichnen, mit einer Verdopplung jedesJahr. Das Unternehmen wird das Kapital dazu verwenden, seine Präsenzin Europa, Asien und den USA auszuweiten und die Zahl seinerMitarbeiter sowie den Umfang seiner Tätigkeiten deutlich zu erhöhen,um den wachsenden Bedarf an Systemen erfüllen zu können, dieFinanzdelikte und Geldwäsche bekämpfen.Die Technologie von ThetaRay für maschinelles Lernen undkünstliche Intelligenz unterstützt Finanzunternehmen dabei, dieersten Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen. Sie basiert aufpatentierten Algorithmen, die über ein Jahrzehnt hinweg durchweltberühmte Mathematiker entwickelt worden sind, und kannUnregelmäßigkeiten in Echtzeit entdecken, falsch positive Ergebnissedrastisch senken und "unbekannt Unbekannte" aufdecken. DasUnternehmen erhielt vor Kurzem den "The Asian Banker Risk ManagementAward" für die beste technologische Lösung, die den aufFinanzunternehmen anwendbaren Vorschriften entspricht.Mark Gazit, CEO von ThetaRay, sagte dazu: "In einer Zeit, in derKriminalität und Geldwäsche ansteigen, ausgeklügelter durchgeführtwerden und zugleich mehr gesetzliche Regelungen erlassen werden, gibtes eine größere Nachfrage nach unseren Lösungen. Die zunehmende Mengedigitaler Informationen lässt sich nur mithilfe von KI-Systemenschützen. ThetaRay bietet die fortschrittlichsten und ausgereiftestenLösungen an, um Bedrohungen aufzudecken, bevor es zu einem Vorfallkommt. Wir möchten uns bei unseren Investoren, besonders bei JVP,für ihr Vertrauen in ThetaRay bedanken und herzlich diejenigen unterihnen begrüßen, die in dieser Runde neu hinzugekommen sind.""Finanzdelikte, Geldwäsche, Betrug und fortgeschritteneintegrierte Cyber-Angriffe auf Finanzinstitute stellen ein wachsendessystemisches Risiko dar, durch das bereits Banken ruiniert wurden",so Yoav Tzruya, General Partner bei JVP und Gründungsinvestor vonThetaRay. "Herkömmlichen Systemen gelingt es nicht, die Flexibilitätund Innovation von kriminellen Organisationen, Betrügern und Hackernin den Griff zu bekommen. ThetaRay ist einzigartig aufgestellt, sichum diesen wunden Punkt am Markt zu kümmern, und zwar durch seineregelfreie, holistische, durch künstliche Intelligenz gesteuerteLösung zur Erkennung derartiger Vorfälle, während zugleich dieBetriebskosten für Banken gesenkt werden.""Die schlechte Nachricht für Hacker lautet, dass die neueFinanzierungsrunde von ThetaRay über 30 Millionen USD bedeutet, dasssie sich von nun an viel mehr anstrengen müssen und dabei eindeutlich niedrigerer Gewinn für sie herausspringt", bemerkte JonMedved, CEO von OurCrowd, einer führenden Crowdfunding-Plattform."Ich kann Hackern nur empfehlen: Wechseln Sie den Beruf."Über ThetaRay:ThetaRay ist ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichenIntelligenz und der Big-Data-Analytik. Es hilft Finanzunternehmen,Cybersicherheitsabteilungen und kritischer Infrastruktur dabei,widerstandsfähiger zu werden und Geschäftschancen zu nutzen. Seinehochentwickelten Analytiklösungen arbeiten mit bisher unerreichterGeschwindigkeit, Genauigkeit und im richtigen Maßstab, was Kundenbefähigt, Risiken zu managen, Geldwäschevorgänge zu erkennen, Betrugoder notleidende Kredite aufzudecken, betriebliche Probleme zuerkennen und wertvolle neue Wachstumsmöglichkeiten zu ermitteln.Folgen Sie uns auf Twitter: @ThetaRayTeamPressekontakt:Mark PrindleFusion PRTel.: +1-646-452-7109mark.prindle@fusionpr.comOriginal-Content von: THETARAY, übermittelt durch news aktuell