Thermografie neu definiert - Opgal lanciert Opgal Eye-Q(TM)

Karmiel, Israel (ots/PRNewswire) -Opgal Optronic Industries Ltd., ein weltweit führender Anbietervon Thermografie-Technologie, gibt heute die Markteinführung vonOpgal Eye-Q(TM) bekannt, eine innovative Bildverarbeitungsmethode,die neue Qualitätsmaßstäbe für Wärmebilder setzt. Auf langjährigeralgorithmischer Forschung und praktischer Erfahrung basierend liefertOpgal Eye-Q(TM) ein Wärmebild von hoher Qualität, das so klar ist,dass selbst die kleinsten Details sichtbar sind. Opgal Eye-Q(TM) istab sofort für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen erhältlich ? vonÜberwachung, wo kleine Objekte wie etwa Drohnen erkannt werden, überSicherheit, wo wichtige Details des Ziels, die zuvor nicht erkennbarwaren, nun deutlich sichtbar sind, bis hin zu optischer Gasdetektion,wo Gasaustritte schnell in der Luft bemerkt werden. Dank derbesonderen Bildverarbeitungsmethoden von Opgal EYE-Q(TM) ist dieseTechnologie bei allen Oberflächentemperaturen der Zielobjektedurchweg besser als die bisherige Thermografie, ganz gleich, wie weitdas Zielobjekt entfernt ist oder welche Temperaturunterschiede und-schwankungen auftreten.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/482931/Opgal_Camera.jpg )"Mit der proprietären Opgal Eye-Q(TM)-Verarbeitung ähnelt dieBildschärfe so sehr der eines Schwarzweißvideos bei Tageslicht, dassman kaum glauben mag, dass es sich um ein Wärmebild handelt", sagtAmit Mattatia, President und CEO von Opgal Optronic Industries. "Siekönnen sich gerne selbst davon überzeugen. Wir bieten unserenPartnern und unserem weltweiten Kundenstamm eine deutlich bessereBildqualität, wodurch Opgal einmal mehr seine Fähigkeit unter Beweisstellt, bahnbrechende Technologien zu lancieren."Aufgrund der neuesten Fortschritte in der Thermotechnologie istdas System die erste Wahl für Tag- und Nachtüberwachung, denn esfunktioniert bei absoluter Dunkelheit und in allen Wetterbedingungen.Die ständige Weiterentwicklung der Kundenansprüche bringt eine höhereNachfrage nach einer Bildqualität mit sich, die so gut oder garbesser als die von CCD-Tageslicht-Farbkameras ist.Opgal EYE-Q(TM) ist bereits in das neue Sii(TM)OP-Zweikanal-Wärmekamerasystem eingebaut und auch als optionaleFunktion mit verschiedenen anderen Opgal-Systemen erhältlich.Über Opgal®:Opgal Optronic Industries Ltd. ist ein führender Anbieter voninnovativen Infrarot-Wärmebildsystemen und fortschrittlichen Sicht-und Überwachungslösungen für eine Vielzahl von Märkten. Durch denEinsatz modernster Wärmebild- und Aktivbildgebungstechnologien nutztOpgal zukunftsweisendes Know-how in puncto Elektrooptik undBildverarbeitung, um hochleistungsfähige und vielseitig einsetzbareVisualisierungsprodukte in Form von Hardware und Softwareherzustellen. Wir arbeiten eng mit Kunden in den Branchen Wachdiensteund Sicherheit, kommerzielles Flugwesen, Verteidigung, Öl und Gassowie anderen Branchen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dieErwartungen der Kunden von Projektbeginn bis zur Ausführung zuerfüllen und zu übertreffen, indem wir schnell und effektivbahnbrechende Technologie entwickeln und einsetzen. Opgal wurde vorüber 30 Jahren gegründet und ist ein wichtiger Zulieferer vonLösungen für führende Vertragsunternehmen und Integratoren sowie fürWirtschaftsunternehmen und Freiberufler in über 60 Ländern. WeitereEinzelheiten über unsere Fachkenntnis in diesem Bereich finden Sieauf unserer Website: http://www.opgal.comPressekontakt:Roy Israeli, Marketingleiterisraely@opgal.com+9724-9953906Original-Content von: Opgal Optronic Industries, übermittelt durch news aktuell