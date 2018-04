Thermo Fisher und Leica entwickeln gemeinsam integrierte Kryo-Tomographie-Workflow-Lösung

Korrelation von Licht- und Elektronenmikroskopie führt zu einembesseren Einblick in Makromoleküle im biologischen KontextWaltham, Massachusetts und Wetzlar, Deutschland (ots/PRNewswire) -Thermo Fisher Scientific und Leica Microsystems gaben heute eineKooperation zur Entwicklung eines integrierten und umfassendenKryo-Tomographie(http://www.thermofisher.com/cryo-tomography)-Workflows für dieBiowissenschaften bekannt. Die Hardware- und Software-Lösung sollLichtmikroskope von Leica nahtlos mit Kryo-Elektronenmikroskopen vonThermo Fisher kombinieren. So wird Forschern und Wissenschaftlern einschnellerer und besserer Einblick in Krankheitsmechanismenermöglicht, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen."Das Kombinieren der Expertise unserer jeweiligen Unternehmen sollden Kryo-Tomographie-Workflow für unsere Kunden benutzerfreundlicherund zuverlässiger machen", so Rob Krueger, Vice President und GeneralManager, Life Sciences, bei Thermo Fisher. "Die Kombination derInformationen über die supramolekulare Struktur, die Wissenschaftleraus der Lichtmikroskopie gewinnen, mit der hochaufgelöstenPerspektive der Elektronenmikroskopie schafft den strukturellenRahmen für einen tieferen Einblick in biologische Prozesse."Um die Komplexität molekularer Maschinen zu verstehen, ist eswichtig, sie sowohl mit Hilfe der Licht- als auch derElektronenmikroskopie zu untersuchen. Der integrierte Ansatzermöglicht es den Forschern, verglaste Proben sicher von einemKryo-Lichtmikroskop auf ein Kryo-Elektronenmikroskop zu übertragen.Darüber hinaus wird der neue Kryo-Tomographie-Workflow so ausgelegtsein, dass ein vollständiger Datentransfer vom Licht- zumElektronenmikroskop möglich ist und der Anwender mit Hilfespezifischer Koordinaten im Elektronenmikroskop einfach zurgewünschten Proteinstruktur navigieren kann. Dies gewährleistet einenumfassenden Einblick in die Architektur der Makromoleküle."Unsere Kunden haben nach einer integrierten und zuverlässigenLösung für die Korrelation zwischen licht- undelektronenmikroskopischen Daten, den so genannten CLEM-Ansätzen,gefragt", so Markus Lusser, President von Leica Microsystems. "Diedurch Lichtmikroskope gewonnenen Erkenntnisse über die Zelldynamikkönnen auf einfache Weise mit dem Wissen kombiniert werden, dasElektronenmikroskope über Strukturen liefern. Diese Entwicklung wirddie Erforschung und Beantwortung ungelöster Fragen über zelluläreMechanismen fördern, die heute die fehlenden Bindeglieder bei derBehandlung menschlicher Krankheiten sind."Weitere Informationen über den umfassendenKryo-Tomographie-Workflow für die Biowissenschaften finden Sie unterthermofisher.com/cryo-tomography(http://www.thermofisher.com/cryo-tomography) oderleica-microsystems.com/cryo-tomography(http://www.leica-microsystems.com/cryo-tomography).Informationen zu Leica MicrosystemsLeica Microsystems entwickelt und produziert Mikroskope undwissenschaftliche Instrumente für die Analyse von Mikro- undNanostrukturen. Die optische Präzision der Geräte und die innovativeTechnologie des Unternehmens werden weltweit geschätzt. Es gehört aufden Geschäftsfeldern der klassischen Lichtmikroskopie undStereomikroskopie, der Digitalmikroskopie, der konfokalenLaser-Scanning-Mikroskopie und superauflösenden Mikroskopie sowie mitdiesen verbundenen Bildgebungssystemen, der Probenpräparation für dieElektronenmikroskopie und der Operationsmikroskopie zu denMarktführern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.leica-microsystems.com.Informationen zu Thermo Fisher ScientificThermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führendeUnternehmen im Dienste der Wissenschaft - mit Erträgen von mehr als20 Milliarden USD und ca. 70.000 Mitarbeitern weltweit. Seine Missionbesteht darin, es Kunden zu ermöglichen, die Welt gesünder, saubererund sicherer zu machen. Es unterstützt Kunden dabei, ihrebiowissenschaftliche Forschung zu beschleunigen, komplexe analytischeHerausforderungen zu bewältigen, die Diagnostik für Patienten zuverbessern, Medikamente auf den Markt zu bringen und dieLaborproduktivität zu steigern. Mit seinen herausragenden Marken -"Thermo Scientific", "Applied Biosystems", "Invitrogen", "FisherScientific" und "Unity Lab Services" - bietet das Unternehmen einebeispiellose Kombination innovativer Technologien, bequemerEinkaufsoptionen und umfassender Kundenunterstützung. WeitereInformationen finden Sie unter www.thermofisher.com.Pressekontakt:e:Kathy GillThermo Fisher Scientific+1 503-726-7684kathy.gill@thermofisher.comAlexander WeisLeica Microsystems GmbH+49 6441 29-2550corporate.communications@leica-microsystems.comOriginal-Content von: Thermo Fisher Scientific, übermittelt durch news aktuell