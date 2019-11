Thermo Fisher stellt erste Sequenzierplattform der nächsten Generation für Probeanalysen in nur einem Tag vor

Ion Torrent Genexus System* birgt Potenzial zur Förderung vonPräzisionsmedizin in KlinikenBaltimore (ots/PRNewswire) - Thermo Fisher Scientific meldete dieMarkteinführung seines Ion Torrent Genexus System (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630411-1&h=3806315439&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630411-2%26h%3D4284283446%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thermofisher.com%252Fcontent%252Flifetech%252Fglobal%252Fen%252Fhome%252Fproducts-and-services%252Fpromotions%252Flife-science%252Fion-torrent-genexus-system.html%26a%3DIon%2BTorrent%2BGenexus%2BSystem&a=Ion+Torrent+Genexus+System), die erste vollständigintegrierte Sequenzierplattform der nächsten Generation (NGS). DiePlattform überzeugt mit einem automatisierten Workflow, der Befundeökonomisch in nur einem einzigen Tag erstellen kann. DieseTurnkey-Lösung, die im Rahmen der Jahrestagung 2019 der Associationfor Molecular Pathology (AMP) vorgestellt wurde, definiert dasGenomik-Profiling-Paradigma neu und ermöglicht eine Zukunft, dielokale Krankenhäuser NGS-Prüfverfahren übernehmen lässt. Zusätzlichführte das Unternehmen seinen Oncomine Precision Assay* ein, einsämtliche Krebsarten umfassendes Forum für die Genexus-Plattform. DasTestverfahren ermöglicht mit nur einem einzigen Test umfangreichesGenomic-Profiling aus flüssigen Biopsie-Proben sowie Gewebeproben,die in Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet wurden(FFPE-Material)."Unser Ziel ist es, Präzisionsmedizin in sämtlichen klinischenUmgebungen zu fördern, indem wir Kliniker dazu befähigen, dasLeistungsvermögen umfassender Genominformationen wirksameinzusetzen", erklärte Mark Stevenson, Executive Vice President undChief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific. "Wir können unsdurchaus vorstellen, dass Patienten in örtlichen Kliniken eines Tagesrascheren Zugang zu umfangreichen Testergebnissen haben werden, dieeine effektivere, gezieltere Therapieauswahl und optimiertereGesundheitsergebnisse unterstützen."Eine aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift Clinical LungCancer1 veröffentlicht wurde, macht auf die logistischenHerausforderungen aufmerksam, die örtliche Kliniken - obwohl dieMehrheit aller Patienten dort behandelt wird - bei der Bereitstellunggenomischer Prüfverfahren auf NGS-Basis heutzutage einschränken.Aufgrund der Grenzen, wie Produktkomplexität und Kosten, denen sichdie NGS-Einführung gegenübersieht, verlässt sich die Mehrheit derörtlichen Molekularlabore auf begrenzte Einzelgen-Testverfahren. Dadieses Prüfkonzept kein vollständiges genomisches Tumorprofil bietet,sind einige Laboratorien zugunsten umfassenderer NGS-Analysen zueiner Auslagerung der Prüfung von Proben übergegangen.Ausgelagerte NGS-Prüfungen durch Referenzlabore, die andere aufdem Markt vertretene NGS-Plattformen nutzen, sehen sich zweibedeutenden Herausforderungen gegenüber: Ergebnisse, die mehrereWochen auf sich warten lassen, wie in einem Cancers2-Artikelbeschrieben, sowie die Notwendigkeit größerer Probenzuführungen.Strikte Probenanforderungen führen oftmals zu Befunden, die aufgrundunzureichender Probemengen (quantity not sufficient, QNS) nichtbeweiskräftig sind. In diesem Jahr veröffentlichte klinischeForschungsstudien zu Krebserkrankungen3-6 weisen QNS-Raten von 17-23Prozent auf, ausschließlich nicht eingereichter Proben, die dieerforderliche Probenmenge nicht erfüllen konnten. Diese Problematikwirkt sich oftmals negativ auf rechtzeitige Therapieentscheidungenaus und kann zu mangelhaften klinischen Ergebnissen führen.Beispiellose Durchlaufzeiten und AutomatisierungDas Genexus-System wandelt aktuelle Paradigmen. BeispielloseDurchlaufzeiten und ein vollständig automatisierter Workflowminimieren Benutzereingriffe und menschliches Fehlerpotenzial.Darüber hinaus erfordert das System minimale Mengen an Gewebeprobenund kann geringe Probeserien kostenwirksam untersuchen, um in nureinem Tag umfassende Berichte zu erstellen. Gemeinsam bilden dieseEigenschaften die Grundlage für Pathologen, NGS-Informationenzukünftig parallel zu primären Untersuchungsmodalitäten wieImmunohistochemie (IHC) zu analysieren."Die Geschwindigkeit ist beeindruckend, doch für mich besteht derwahre Wert des Genexus System in der Einfachheit seiner Anwendung",so Early-Access-Nutzer Dr. Jose Luis Costa, Hauptuntersuchungsleiteram Institute of Molecular Pathology and Immunology der University ofPorto (IPATIMUP). "Newcomer, die NGS bislang noch nicht übernommenhaben, da sie es als zu kompliziert erachten, werden erkennen, dassdas Genexus System sämtliche Komplexitäten nichtig macht. Es handeltsich hier um das erste System, das nahezu ohne BenutzereingriffeBerichte aus biologischen Stichproben erstellen kann."Labore können ihre Sequenzierläufe mit einem innovativenSequenzierungs-Chip skalieren, der unternehmenseigeneSequenzierungseinrichtungen zur kostengünstigen Handhabung geringerProbeserien befähigt, sobald diese im Labor eintreffen. Das GenexusSystem setzt sich aus dem Genexus Integrated Sequencer, dem GenexusPurification System sowie integrierter Berichterstattungssoftwarezusammen.Das System und seine zugehörigen Reagenzien werden in einer ISO13485-zertifizierten Anlage hergestellt, die bei derUS-amerikanischen Nahrungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA)eintragen ist. Thermo Fisher plant, eine FDA-Zulassung für dasGenexus System einzuholen, um die zukünftige Entwicklung einesbreiten Spektrums an diagnostischen Assays für die Onkologie undweitere klinische Anwendungen zu beschleunigen.Biomarker-Prüfverfahren für solides Gewebe und flüssigeBiopsie-Krebsproben mit einem einzigen TestverfahrenDer Oncomine Precision Assay maximiert die Erkennung relevanterBiomarker wie EGFR, ALK, KRAS, BRAF, ROS1, NTRK, RET, HER2, ERBB2 undweiterer durch die Sequenzierung von FFPE und flüssigerBiopsieproben. Molekulare Testlabore, die über das Genexus Systemverfügen, werden in Kürze dazu in der Lage sein, innerhalb desselbenZeitfensters wie Einzelgen-Tests umfassende NGS-Resultate zu liefern.Der Assay kennzeichnet das erste mehrerer Foren, die für onkologischeStudien und weitere Forschungs-Anwendungsfelder wieInfektionskrankheiten, Erbkrankheiten und reproduktive Gesundheitgeplant sind."Die Fortschritte, die das Genexus System ermöglicht, sindbeispielgebend für die erheblichen Entwicklungen, die dieSequenzierung der nächsten Generation im Laufe der letzten zweiJahrzehnte durchlaufen ist", so Programmdirektor Dr. Yusuke Nakamura,der das AI Hospital Project leitet, ein nationales Programm, das dasScreening flüssiger Biopsieproben unter Anwendung von NGS und qPCR inJapan etablieren soll. "Die vollständige Automatisierung dieses neuenSystems wird Krebsforschung und klinisches Management einem Wandelunterziehen und NGS-Prüfverfahren für dezentralisierte Laborezukünftig breiter zugänglich machen."Für weitere Informationen zum Genexus System und dem OncominePrecision Assay besuchen Sie bitte Thermo Fishers Messestand (#2825)auf der AMP oder die Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630411-1&h=2126148325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630411-2%26h%3D3433866610%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thermofisher.com%252Fcontent%252Flifetech%252Fglobal%252Fen%252Fhome%252Fproducts-and-services%252Fpromotions%252Flife-science%252Fion-torrent-genexus-system.html%26a%3Dwebsite&a=Website) des Unternehmens.1. Genomic Profiling of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer inCommunity Settings: Gaps and Opportunities; Martin E. Gutierrez, etal.; Clinical Lung Cancer, Nov. 2017.2. In-house Implementation of Tumor Mutational Burden Testing toPredict Durable Clinical Benefit in Non-small Cell Lung Cancer andMelanoma Patients. Heeke S. et al. Cancers. Aug. 2019;11(9). pii:E1271. doi: 10.3390/cancers11091271.3. Next-Generation Sequencing in 305 Consecutive Patents:Clinical Outcomes and Management Changes; Gregory J. Kubicek, MD., etal., Journal of Clinical Oncology, Aug. 2019.4. First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab in AdvancedNon-Small-Cell Lung Cancer (CheckMate 568): Outcomes by ProgrammedDeath Ligand 1 and Tumor Mutational Burden as Biomarkers; Suresh S.Ramalingam, MD., et al., Journal of Oncology, Feb. 2019.5. Clinical utility of FoundationOne tissue molecular profilingin men with metastatic prostate cancer; Jason Zhu, et al.; UrologicCancer: Seminars and Original Investigations, Juli 2019.6. Abstract 4889: Comparison of tumor mutational burden using theIon Oncomine(TM) TML and FoundationOne(TM) assays with routineclinical FFPE tissue samples to predict durable clinical benefit inlung cancer and melanoma patients - a multivariate analysisintegrating PD-L1 and CD8+ evaluation. Heeke S. et al. DOI:10.1158/1538-7445.AM2019-4889; Juli 2019.*Nur zu Forschungszwecken. Nicht als diagnostisches Verfahrengeeignet.Informationen zu Thermo Fisher ScientificThermo Fisher Scientific ist der weltweit größte Lieferantwissenschaftlicher Anwendungen mit einem Umsatz von über 24Milliarden Dollar und ca. 70.000 Mitarbeitern weltweit. Wir haben unsdazu verpflichtet, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Welt zueinem gesünderen, saubereren und sichereren Ort zu machen. Wir helfenunseren Kunden dabei, Forschungen im Bereich der Biowissenschaftenvoranzutreiben, komplexe analytische Herausforderungen zu bewältigen,Patientendiagnostik zu verbessern, Arzneimittel in Umlauf zu bringenund die Produktivität in Laboren zu steigern. Durch unserePremium-Marken - Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen,Fisher Scientific und Unity Lab Services - bieten wir einekonkurrenzlose Kombination an innovativen Technologien,Erwerbskomfort und umfangreicher Unterstützung. Weitere Informationenfinden Sie unter www.thermofisher.com.MedienkontakteMauricio MinottaThermo Fisher Scientific+1 760 805 5266Mauricio.minotta@thermofisher.comJen HeadyGreenough Communications+1 617 275 6547jheady@greenough.bizJohn MooreZeno Group+1 215 657 4971John.moore@zenogroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1021973/Thermo_Fisher_Scientific_Genexus.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630411-1&h=2324957533&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630411-2%26h%3D601580100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1021973%252FThermo_Fisher_Scientific_Genexus.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1021973%252FThermo_Fisher_Scientific_Genexus.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1021973%2FThermo_Fisher_Scientific_Genexus.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023120/Genexus_Chip.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/490330/Thermo_Fisher_Scientific.jpgOriginal-Content von: Thermo Fisher Scientific, übermittelt durch news aktuell