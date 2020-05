Thermo Fisher Scientific veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für alle Stammaktien der QIAGEN N.V.

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Annahmefrist für das Barangebot zu EUR 39 pro QIAGEN-Aktie läuft vom 18. Mai 2020 bis zum 27. Juli 2020Vollzug der Transaktion wird in der ersten Hälfte 2021 erwartetThermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), das weltweit führende Unternehmen für Dienstleistungen für die Wissenschaft, hat am heutigen Tag die Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") für sein freiwilliges Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für sämtliche Stammaktien der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurter Prime Standard: QIA) zu einem Angebotspreis von EUR 39 pro Aktie in bar im Anschluss an die Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht.Die Frist für die Annahme des Übernahmeangebots begann am 18. Mai 2020 und endet am 27. Juli 2020 um Mitternacht Ortszeit Frankfurt am Main bzw. 18:00 Uhr Ortszeit New York. Das Übernahmeangebot unterliegt bestimmten üblichen Vollzugsbedingungen, darunter u.a. dem Erhalt einschlägiger behördlicher Freigaben, der Annahme bestimmter die Transaktion betreffender Beschlüsse in der Hauptversammlung von QIAGEN (die "Hauptversammlung") und dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von mindestens 75% des ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals von QIAGEN zum Ende der Annahmefrist. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sind in ihrer Gesamtheit in Abschnitt 12 der Angebotsunterlage dargelegt.Der Vorstand und der Aufsichtsrat von QIAGEN haben einstimmig empfohlen, dass die QIAGEN-Aktionäre das Übernahmeangebot durch die Andienung ihrer Aktien annehmen und auf der Hauptversammlung für jeden der Transaktionsbeschlüsse stimmen.Wie zuvor bekanntgegeben, wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2021 vollzogen wird.Die Angebotsunterlage steht nunmehr auf Deutsch und auf Englisch unter https://corporate.thermofisher.com/en/offer.htm (https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2806218-1&h=2817028466&u=https%3A%2F%2Fcorporate.thermofisher.com%2Fen%2Fof fer.html&a=https%3A%2F%2Fcorporate.thermofisher.com%2Fen%2Foffer.htm) l zur Verfügung. Eine Kopie der Angebotsunterlage ist kostenlos auf der Website der SEC unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2806218-1&h=1631506202&u=http%3A%2 F%2Fwww.sec.gov%2F&a=www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der U.S. und der Deutschen Informationsstelle für das Übernahmeangebot erhältlich.Die Deutsche bzw. die U.S. Informationsstelle für das Übernahmeangebot sind:D.F. King Ltd D.F. King & Co., Inc.Mergenthaler Allee 15-21 48 Wall Street, 22nd Floor65760 Eschborn, Deutschland New York, NY 10005, Vereinigte Staaten von AmerikaEmail: QGEN@dfking.com Email: QGEN@dfking.comFax: +49 69 2222 129 19 Telefon: +1 (877) 297-1744BeraterJ.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC sind die Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz die Rechtberater von Thermo Fisher.Über Thermo FisherThermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 25 Milliarden US-Dollar weltweit führend im Bereich Dienstleistungen für die Wissenschaft. Unsere Mission ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ob unsere Kunden die Life Science Forschung beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen lösen, Diagnostik und Therapien für Patienten verbessern oder die Produktivität in ihren Laboren steigern wollen, wir sind hier, um sie zu unterstützen. Unser globales Team von mehr als 75.000 Mitarbeitern bietet eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, Einkaufskomfort und pharmazeutischen Dienstleistungen durch unsere branchenführenden Marken, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services und Patheon. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2806218-1&h=1908773313&u=http%3A%2F%2Fwww.thermofisher.co m%2F&a=www.thermofisher.com .Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich Aussagen über erwartetes Umsatzwachstum oder langfristige Auswirkungen der CODID-19-Pandemie. Wörter wie "glaubt", "erwartet", "plant", "erwartet", "strebt", "schätzt" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen erkennen lassen, aber auch andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen sein. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen indiziert werden, gehören Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf: die Dauer und den Schwere der COVID-19-Pandemie; die Notwendigkeit, neue Produkte zu entwickeln und sich an bedeutende technologische Veränderungen anzupassen; die Umsetzung von Strategien zur Verbesserung des Wachstums; die allgemeine Wirtschaftslage und damit verbundene Unsicherheiten; die Abhängigkeit von den Investitionsrichtlinien der Kunden und den Finanzierungsrichtlinien der Regierung; die Auswirkungen von wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und Wechselkursschwankungen auf das internationale Geschäft; die Nutzung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Auswirkungen von Änderungen von staatlichen Vorschriften; und die Auswirkungen von Gesetzen und Vorschriften, die Regierungsverträge regeln, sowie die Möglichkeit, dass sich erwartete Vorteile im Zusammenhang mit kürzlich erfolgten oder anstehenden Akquisitionen, einschließlich der geplanten Transaktion, nicht wie erwartet materialisieren; die geplante Transaktion nicht rechtzeitig vollzogen wird, wenn sie überhaupt vollzogen wird; behördliche Genehmigungen, die für die Transaktion erforderlich sind, nicht rechtzeitig erteilt werden, wenn sie überhaupt erteilt werden, oder nur unter Bedingungen erteilt werden; vor dem Abschluss der Transaktion die Geschäftstätigkeit von QIAGEN durch transaktionsbedingte Unsicherheiten oder andere Faktoren gestört wird, die es erschweren, die Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lizenznehmern, anderen Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen aufrecht zu erhalten; Schwierigkeiten, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten; der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; und die Parteien nicht in der Lage sind, Integrationsstrategien erfolgreich umzusetzen oder erwartete Synergien und betriebliche Effizienzen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erzielen. Weitere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, sind im Jahresbericht von Thermo Fisher zu Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und im Quartalsbericht zu Formular 10-Q für das am 28. März 2020 endende Quartal aufgeführt, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") hinterlegt sind und im Abschnitt "Investoren" unter der Überschrift "SEC Filings" auf der Website von Thermo Fisher, ir.thermofisher.com, zur Verfügung stehen und in allen nachfolgenden Quartalsberichten zu Formular 10-Q und anderen Dokumenten, die Thermo Fisher bei der SEC einreicht, sowie im Jahresbericht von QIAGEN zu Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, der bei der SEC hinterlegt ist und im Abschnitt "Investor Relations" der QIAGEN-Website, corporate.qiagen.com/investor-relations, unter der Überschrift "Financial Reports" zur Verfügung steht und in allen nachfolgenden Quartalsberichten zu Formular 6-K und anderen Dokumenten, die QIAGEN bei der SEC einreicht oder zur Verfügung stellt. Obwohl Thermo Fisher oder QIAGEN sich dafür entscheiden können, zukunftsgerichtete Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen Thermo Fisher und QIAGEN ausdrücklich jede Verpflichtung ab, dies zu tun, selbst wenn sich Schätzungen ändern, und daher sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen die Ansichten von Thermo Fisher oder QIAGEN zu einem späteren Zeitpunkt als heute wiedergeben.Zusätzliche Informationen und wo man sie findetDiese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Stammaktien der QIAGEN oder anderer Wertpapieren dar, noch ersetzt sie die Unterlagen zum Übernahmeangebot, die Thermo Fisher oder ihre Akquisitionsgesellschaft bei der SEC eingereicht und in Deutschland veröffentlicht hat. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage deren Veröffentlichung von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt wurde, bekanntgegeben und das Angebot zum Kauf von Stammaktien der QIAGEN wird ausschließlich gemäß der Angebotsunterlage unterbreitet sowie mittels dazugehöriger Unterlagen, die von Thermo Fisher und ihrer Akquisitionsgesellschaft erstellt wurden. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher und englischer Sprache) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen zum Übernahmeangebot wird u.a. im Internet unter https://corporate.thermofisher.com/en/offer.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=2806218-1&h=1434974981&u=https%3A%2F%2Fcorporate.thermofisher.com%2Fen%2Fo ffer.html&a=https%3A%2F%2Fcorporate.thermofisher.com%2Fen%2Foffer.html) veröffentlicht.Die Annahme des Übernahmeangebots durch Aktionäre mit Wohnsitz außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie der Vereinigten Staaten kann weiteren rechtlichen Anforderungen unterliegen. Im Hinblick auf die Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie der Vereinigten Staaten wird keine Verantwortung für die Einhaltung der in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden rechtlichen Anforderungen übernommen.DIE UNTERLAGEN ZUM ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIEßLICH EINES KAUFANGEBOTS, EINES DAZUGEHÖRIGEN LETTER OF TRANSMITTAL UND BESTIMMTER ANDERER UNTERLAGEN ZUM ANGEBOT) UND DIE AUFFORDERUNGS-/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG VON QIAGEN AUS SCHEDULE 14D-9, JEWEILS IN DER AKTUELLEN FASSUNG, SOWIE DIE BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME VON QIAGEN GEMÄß § 27 DES DEUTSCHEN WERTPAPIERERWERBS- UND ÜBERNAHMEGESETZES (WPÜG) UND DIE POSITIONSERKLÄRUNG ( GEMOTIVEERDE STANDPUNTBEPALING ) GEMÄß ARTIKEL 18 UND ANHANG G DES NIEDERLÄNDISCHEN ERLASSES ÜBER ÖFFENTLICHE ÜBERNAHMEN ( BESLUIT OPENBARE BIEDINGEN ) ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN. INVESTOREN UND GESELLSCHAFTER VON QIAGEN WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA SIE, UND NICHT DIESES DOKUMENT, DIE BEDINGUNGEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS REGELN UND WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE DIESE PERSONEN IN BETRACHT ZIEHEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS ANDIENEN IHRER STAMMAKTIEN TREFFEN.Die Unterlagen zum Übernahmeangebot, einschließlich des Kaufangebots und des dazugehörigen Übermittlungsschreibens ( Letter of Transmittal) und bestimmter anderer Unterlagen zum Übernahmeangebot, sowie die Aufforderungs-/Empfehlungserklärung und andere von Thermo Fisher oder QIAGEN bei der SEC eingereichte Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov oder auf der Website von QIAGEN unter http://www.qiagen.com oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von QIAGEN unter 240-686-2222 oder auf der Website von Thermo Fisher unter http://www.thermofisher.com oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von Thermo Fisher unter 781-622-1111 erhältlich. Darüber hinaus sind das Thermo Fisher Tender Offer Statement und andere Dokumente, die Thermo Fisher bei der SEC einreicht, unter https://ir.thermofisher.com/investors verfügbar. Zudem werden Kopien der Angebotsunterlage auch kostenlos bei der oben bezeichneten Informationsstelle für das Übernahmeangebot erhältlich sein.Pressekontakt:Karen KirkwoodTelefon: +1 781-622-1306E-Mail: karen.kirkwood@thermofisher.comInternetadresse: www.thermofisher.comInvestorenkontakt:Ken ApicernoTelefon: +1 781-622-1294E-Mail: ken.apicerno@thermofisher.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/490330/Thermo_Fisher_Scientific.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77483/4599400OTS: Thermo Fisher ScientificOriginal-Content von: Thermo Fisher Scientific, übermittelt durch news aktuell