Thermo Fisher Scientific Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

An der Heimatbörse New York notiert Thermo Fisher Scientific per 23.11.2021, 22:03 Uhr bei 633.96 USD. Thermo Fisher Scientific zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,39 liegt Thermo Fisher Scientific unter dem Branchendurchschnitt (67 Prozent). Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist einen Wert von 68,17 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Thermo Fisher Scientific wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 13 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Thermo Fisher Scientific-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Thermo Fisher Scientific liegt im Mittel wiederum bei 624,86 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 633,96 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,44 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Thermo Fisher Scientific insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Thermo Fisher Scientific ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Thermo Fisher Scientific-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,82, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,45, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

