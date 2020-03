Thermen- und Saunen-Ranking: So gut sind die Thermen in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschlands Thermen- und Saunen-Ranking 2020: Der Sieger kommtdiesmal aus Sachsen, der Verlierer bleibt auf UsedomTestberichte.de hat 650.000 Kundenbewertungen zu über 500 Thermen und SaunenausgewertetBeliebteste Wellness-Oasen sind in Limbach-Oberfrohna (Sachsen), Eibelstadt(Bayern) und Bad Staffelstein (Bayern)Schlusslichter wie im Vorjahr auf Usedom, Rügen und in Hofheim am TaunusWie beliebt sind Deutschlands Thermen und Saunen? Das VerbraucherportalTestberichte.de veröffentlicht zum dritten Mal sein Thermen-Ranking. In diesemJahr wurden mit 522 öffentlich zugänglichen Wellness-Oasen erneut deutlich mehrEinrichtungen berücksichtigt als im Vorjahr (2019 waren es 486, im Jahr davor369). Grund für die Zunahme ist einmal mehr die verbesserte Datenlage, daOnline-Bewertungen immer populärer werden. Insgesamt flossen rund 650.000Kundenmeinungen in das Ranking ein. Die beliebteste Wellness-Oase Deutschlands ist das Saunabad Großer Teich inLimbach-Oberfrohna, das 4,7 Sterne (von möglichen 5) von seinen Besuchernerhalten hat. Die Sachsen haben damit den Vorjahressieger MainSaunaLand aus dembayerischen Eibelstadt (ebenfalls 4,7 Sterne) ganz knapp auf Platz 2 verdrängt.Ebenfalls in Bayern liegt die Obermain-Therme, die sich vom zwölften auf dendritten Platz vorarbeiten konnte. Pluspunkte sammeln die drei Spitzenreiter vorallem mit freundlichem und kompetenten Personal, leckerem Essen und einem gutenPreis-Leistungs-Verhältnis. Beim Saunabad Großer Teich werden außerdem das"verdammt schöne" Ambiente hervorgehoben, beim MainSaunaLand und derObermain-Therme begeistern insbesondere die Aufgüsse in den Saunen. Beim Saunabad Großer Teich werden außerdem das"verdammt schöne" Ambiente hervorgehoben, beim MainSaunaLand und derObermain-Therme begeistern insbesondere die Aufgüsse in den Saunen.Deutschlands unpopulärste Thermen bleiben in Zinnowitz, Sellin und HofheimAuf den drei letzten Plätzen hat sich binnen eines Jahres nichts geändert:Letzte im Ranking bleibt mit 2,6 Sternen (minus 0,1) die Bernsteintherme inZinnowitz auf Usedom (Mecklenburg-Vorpommern). Das Ahoi Rügen in Sellin und dieRhein-Main Therme im hessischen Hofheim (je 3,2 Sterne) bleiben Vor- bzw.Drittletzter, trotz der jeweils um 0,1 besseren Bewertung. Hauptkritikpunkt beiallen drei Thermen ist das schlechte Preis-Leistungsverhältnis. DieBernsteintherme ist vielen Besuchern außerdem zu kalt (Wasser und Luft) und beimAhoi Rügen werden die unprofessionellen Aufgüsse sowie der immer mal wiedergeschlossene Außenbereich bemängelt. Die Rhein-Main-Therme ist etlichen Gäste zuvoll und laut; Lob gibt es hingegen für die Kinderfreundlichkeit und die Saunen.Überdurchschnittlich: Thermen und Saunen ab 4,3 SternenDie meisten Bewertungen hat wie in den Vorjahren das Tropical Islands inBrandenburg mit mittlerweile gut 25.000 Bewertungen, gefolgt von der ThermeErding (über 20.000) und dem Badeparadies Schwarzwald (über 10.000). Diedurchschnittliche Bewertung aller Einrichtungen liegt mit 4,19 Sternen ganzknapp über dem Vorjahresschnitt (4,17). Das bedeutet, dass alle Thermen bzw.Saunen mit 4,2 Sternen guter Durchschnitt sind und alle Wellness-Oasen ab 4,3Sternen von ihren Besuchern als überdurchschnittlich gut angesehen werden.Informationen zur Auswertung von Testberichte.de"Thermen" in dem hier untersuchten Sinne sind Erlebnisbäder, Wellness-Oasen undSaunen, die während ihrer gesamten Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind,ohne einen gleichzeitigen Hotelbesuch oder eine Mitgliedschaft beispielsweise ineinem Fitnessclub vorauszusetzen. Grundlage der Auswertungen sind alleverfügbaren Google-Rezensionen, wobei nur gut besuchte Thermen mit mindestens100 Bewertungen berücksichtigt wurden. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nachder Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Falls auch dieBewertungsanzahl gleich war, wurde dann die alphabetische Reihenfolge gewählt.Bei Thermen und Saunen, die zu einem Hotel, Fitnessclub oder einer anderenEinrichtung gehören, wurden alle Bewertungen bei Google dann berücksichtigt,wenn diese sich zum überwiegenden Teil auf den Besuch der Thermen oder Saunenbeziehen; andernfalls wurden diese Bewertungen im Ranking gar nichtberücksichtigt. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtung gefunden,wurden alle Bewertungen addiert und der Gesamt-Bewertungsschnitt (gewichtetesMittel) war maßgeblich für die Platzierung im Ranking.Tag der Datenerhebung: 24.02.2020, Quellen: Google-Rezensionen, Internetseitender Thermen und Saunen.Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche einen Fehler gemacht haben, bittenwir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden die Tabelle dannumgehend anpassen. Über Testberichte.deTestberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal fürkompetente Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte miteinandervergleichbar, indem es Testergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen,relevante Käufermeinungen und technische Daten aufbereitet und in leichtverständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings,Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund60 Personen. 