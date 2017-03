Thermal Remediation Services Europe macht thermale In-Situ-Sanierung weltweit verfügbar

Ede, Niederlande (ots/PRNewswire) -TRS, Group, Inc. gibt mit Stolz die Gründung der ThermalRemediation Services Europe B.V. bekannt, die ihre Geschäfte unterder Bezeichnung TRS Europe tätigen und thermaleIn-Situ-Sanierungsdienste bereitstellen wird. Die Umfirmierung undNeuregistrierung des bisher unter dem Namen HMVTRS bekanntenUnternehmens ist die Fortsetzung eines Joint Venture, das jetzt einenRahmen für mehr Flexibilität, globale Expansion und zusätzlicheDienstleistungen bietet.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/478497/TRS_Logo.jpg )TRS Europes Co-Geschäftsführer Marco van den Brand in denNiederlanden und Timothy Warner in den USA veröffentlichten dazu diefolgende gemeinsame Erklärung:"Basierend auf dem Erfolg unserer bestehenden Partnerschaft habenwir eine dauerhafte, wachstumsorientierte Einheit etabliert. TRSEurope erarbeitet derzeit strategische Expansionspläne, um unsereinzigartiges, patentiertes Verfahren der elektrischenWiderstandsheizung (ERH) für die thermale Sanierung in ganz Europaund weltweit bereitstellen zu können. Der Wettbewerbsvorteil von TRSEurope liegt in der Betriebssicherheit und Schnelligkeit, mit der wirbrachliegende Grundstücke und Vermögenswerte zuverlässig sanieren undder Monetisierung zuführen".TRS Europe hat vor kurzem ein erfolgreiches ERH-Projekt in Belgienabgeschlossen und führt derzeit eine Installation an einem Standortin Frankreich durch. Ein zusätzliches Projekt ist unter Vertrag undfür die Sanierung im Jahre 2017 vorgesehen.Informationen zu TRS Europe & TRS Group, Inc.TRS Europe bietet thermale In-Situ-Sanierungsdienste in dergesamten Europäischen Union und weltweit durch einzelneJoint-Venture-Partner in Nordamerika, Südamerika und China an. DieTRS Group, Inc. hat seit ihrer Gründung im Jahre 2000 mehr als 130ERH-Sanierungsprojekte in den USA erfolgreich abgewickelt, wobei fürzahlreiche der Standorte die Beheizung unterhalb eines Gebäude bzw.einer unmittelbar an ein Gebäude angrenzenden oder öffentlichzugänglichen Fläche erforderlich war. Abgeschlossene Projekteumfassen Gewerbeimmobilien, Einzelhandelseinzelhandelszentren,industrielle Fertigungsstätten, Militärstandorte, leere Lagerhallen,aktive Brandschneisen und Bereiche für die Wartung vonSchienenfahrzeugen. Das Unternehmen hat eine Vielzahl voneinzigartigen Standortbedingungen mit allen denkbarenUntergrundverhältnissen und logistischen Herausforderungengemeistert.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterhttp://www.thermalrs.com .Pressekontakt:Für nähere Auskünfte zu TRS Europe wenden Se sich bitte an Marco vanden BrandCo-Managing Directormit der Rufnummer +31(0)318-624-624 oder per Email untermarco.vandenbrand@thermalrs.eu.Original-Content von: TRS Europe, übermittelt durch news aktuell