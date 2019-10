Theresa May wirbt leidenschaftlich für neuen Brexit-Deal

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Premierministerin Theresa May hat in der Sondersitzung des britischen Unterhauses am Samstag leidenschaftlich für Zustimmung zum zuletzt modifizierten Brexit-Deal geworben. Wenn das Parlament den Willen des Volkes ernst nehme, sei es nun in seiner Verantwortung, den geregelten Austritt aus der Europäischen Union zu ermöglichen. Man könne nicht ein zweites Referendum abhalten, nur weil Manche mit dem Ergebnis des ersten Referendums nicht zufrieden seien, sagte May am Samstagmittag in einer emotional aufgeladenen Rede, die aber immer wieder auch von Gelächter unterbrochen wurde.

Die frühere Premierministerin hatte selbst das Austrittsabkommen über Jahre ausgehandelt, aber nicht durchs Parlament bekommen. Ihr Nachfolger Boris Johnson hatte in Verhandlungen mit der EU zuletzt eine Modifizierung durchgesetzt, die darauf hinausläuft, dass zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreiches Kontrollen stattfinden müssen, dafür wird aber eine "harte Grenze" zwischen Nordirland und Irland vermieden. Mit einer Abstimmung wird gegen Abend gerechnet - das Ergebnis ist vollkommen offen.

