Theresa May enttäuscht über Trumps Rückzug aus Klimaabkommen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat mit "Enttäuschung" auf den geplanten Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen reagiert.



In einem Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend habe die Chefin der Konservativen klargemacht, dass Großbritannien weiter zu den Vereinbarungen des Klimagipfels stehen werde, teilte die britische Regierung mit.

Der Chef der Labour-Party, Jeremy Corbyn, sagte derweil zu Trumps Entscheidung: "Aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, ist rücksichtslos und rückschrittlich." Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon nannte Trumps Schritt "zutiefst bedauerlich". Sie kritisierte, dass Premierministerin May sich nicht an der gemeinsamen Erklärung von Deutschland, Frankreich und Italien gegen eine Neuverhandlung der Klimaziele beteiligt habe.

Trump hatte am Donnerstagabend bekannt gegeben, dass sich die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen wollen./gma/DP/stb