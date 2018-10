Theresa May: EU nicht mit Sowjetunion vergleichbar

BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich von einem umstrittenen Vergleich ihres Außenministers der EU mit der Sowjetunion distanziert.



"Die beiden Organisationen sind nicht das gleiche", sagte May am Dienstag in einem Interview im BBC-Fernsehen.

Außenminister Jeremy Hunt hatte mit dem Vergleich bei seiner Parteitagsrede am Sonntag in Birmingham Empörung bei deutschen und anderen Politikern in der Europäischen Union hervorgerufen. Er hatte gesagt, die EU müsse aus der Geschichte der Sowjetunion lernen. "Wenn Sie die EU in ein Gefängnis verwandeln, wird der Wunsch, da rauszukommen, nicht schwinden, sondern wachsen."

May kündigte zudem eine neue Einwanderungspolitik für die Zeit nach der Trennung von der Staatengemeinschaft an. EU-Bürger sollen dabei keine bevorzugten Rechte bei der Einwanderung nach Großbritannien haben. Die Details sollte Innenminister Sajid Javid bei seiner Rede am Dienstag vor der Parteikonferenz vorstellen.

Ebenfalls am Dienstag plant Mays schärfster innerparteilicher Rivale, Ex-Außenminister Boris Johnson, seinen Auftritt. Er hatte die Brexit-Pläne Mays vor dem Parteitag heftig angegriffen. Seine Rede vor Anhängern wird um 14.00 Uhr (MESZ) erwartet. May spricht erst zum Abschluss des Parteitags am Mittwoch.