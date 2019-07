Theresa May Coin, SINOVATE und Evimeria: Top Buzz Kryptowährungen am Dienstag: Diese Kryptos stehen heute im Fokus der Anleger

Am heutigen Dienstag stehen diese 10 Kryptos im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 11:00 Uhr MESZ):

Rang Krypto Ticker Buzz Kurs Veränderung Zeit 1. Theresa May Coin MAY 30.188% 0.000125791719923 USD -44.9% 11:00 Uhr 2. SINOVATE SIN 12.300% 0.00549747163815 USD -1.7% 11:00 Uhr 3. Evimeria EVI 2.983% 0.00000728020727752 USD -11.1% 11:00 Uhr 4. Chiliz CHZ 2.905% 0.0193323838295 USD +23.7% 11:00 Uhr 5. SafeInsure SINS 2.217% 1.09635121314 USD -8.4% 11:00 Uhr 6. TERA TERA 2.080% 0.0207232144271 USD -10.7% 11:00 Uhr 7. Fetch FET 1.724% 0.134517834625 USD -7.3% 11:00 Uhr 8. Vexanium VEX 1.707% 0.0115324748469 USD +2.9% 11:00 Uhr 9. STASIS EURS EURS 1.704% 1.12360505543 USD -2.2% 11:00 Uhr 10. Karatgold Coin KBC 1.647% 0.0617373062059 USD -0.2% 11:00 Uhr 11. Sport and Leisure SNL 1.646% 0.0175301373798 USD +5.8% 11:00 Uhr

Zum Hintergrund: Der Buzz-Wert zeigt an, wie stark eine Kryptowährung im Fokus der Marktteilnehmer steht. Der ...



