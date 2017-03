Theresa May: Brexit ist keine Scheidung

LONDON (dpa-AFX) - Nach einer Scheidung trotzdem Freunde bleiben? Für Theresa May ist das offenbar kaum vorstellbar.



Deshalb fordert die britische Premierministerin, dass im Zusammenhang mit dem Brexit nicht mehr von Scheidung gesprochen wird. "Ich bevorzuge, den Ausdruck "Scheidung von der Europäischen Union" nicht zu verwenden, weil Leute, die sich scheiden lassen, hinterher oft nicht gut miteinander auskommen", sagte May am Dienstag im Parlament in London.

Die Abgeordneten rief sie auf, sich beim Brexit weniger auf den Aspekt des Austritts zu fokussieren, als auf die Möglichkeit, eine neue Form der Beziehung zur EU zu finden./cmy/DP/edh