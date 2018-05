Bei Therapiepflastern Andrückzeit beachten

Baierbrunn (ots) - Weil Therapiepflaster für eine Dauerbehandlunggedacht sind, ist der Kleber auf ihnen oft schwächer als beiHeftpflastern. So wird die Haut weniger gereizt. Damit sie guthalten, sollte unbedingt die Andrückzeit beachtet werden, die auf derPackungsbeilage angegeben ist. Denn der Acrylatkleber braucht dieHautwärme, um seine Wirkung zu entfalten, wie das Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" schreibt. Auf der Stelle, wo das Pflasterangebracht wird, sollte man weder Creme noch Körperlotion auftragen,denn die enthaltenen Fettstoffe reduzieren die Klebkraft. Optimal isteine Stelle, die wenig verformt wird. Hautareale in der Nähe vonGelenken eignen sich daher nicht. Wenn das Pflaster partout nichtkleben will, kann es zur Not auch mit Heftpflaster fixiert werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell