Therapieinnovation bei Fructoseintoleranz: Fructoflor®

Kerkrade (ots) -- Ab sofort ist ein neues Produkt für Menschen mit einerFruchtzuckerunverträglichkeit in Apotheken erhältlich- Der Wirkansatz ist neuartig: Fructoflor® enthältMilchsäurebakterien, die Fructose verarbeiten- Fast ein Drittel der Bevölkerung von FructoseintoleranzbetroffenMit Fructoflor® hat die AixSwiss B.V. ein Produkt entwickelt, dasMenschen mit intestinaler Fructoseintoleranz unterstützt. Fructoflor®enthält den zum Patent angemeldeten Bakterienstamm Lactobacillusfermentum LF7®. Dieses besondere Milchsäurebakterium siedelt sich immenschlichen Dünndarm an. Dort verarbeitet es Fructose, die mit derNahrung aufgenommen wird. Dadurch gelangt deutlich weniger Fructosein den Dickdarm und Symptome werden verhindert. Das bedeutet für dieBetroffenen langfristig mehr Lebensqualität.Mit täglich einer Kapsel Fructoflor® werden diese Bakterieninnerhalb von zwei Monaten im Darm angesiedelt. Fructoflor® ist inzwei Packungsgrößen erhältlich: 30 und 60 Kapseln. DieTherapieinnovation ist ab sofort sowohl in deutschen Apotheken alsauch im Onlineshop erhältlich.Was ist Fructoseintoleranz?Ca. ein Drittel der deutschen Bevölkerung leidet an einerFructoseintoleranz. Mit zunehmender Verwendung vonFructose-Glukose-Sirup durch die Nahrungsmittelindustrie, steigt auchdie Zahl der Betroffenen.Bei einer intestinalen Fructoseintoleranz, auchFructosemalabsorption genannt, verursacht Fruchtzucker starkeBeschwerden. Die Fructose aus der Nahrung kann im Dünndarm nichtaufgenommen werden. Sie gelangt ungehindert in den Dickdarm. Dortentstehen schwere Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und Durchfall.Man unterscheidet zwischen der intestinalen und der hereditärenFructoseintoleranz, welche erblich bedingt ist.Weitere Informationen zu Fructoflor® oder der Fructoseintoleranzfinden Sie auf unserer Webseite www.fructoflor.com. Gerne stellen wirIhnen auf Anfrage weiteres Bild- oder Videomaterial zur Verfügung.Über AixSwiss B.V.Die Firma AixSwiss B.V. hat bereits langjährige Erfahrung imBereich Probiotika welche sie unter der Marke nupure vertreibt.Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem komplexen ThemaDarmgesundheit. An der Entwicklung von Fructoflor® forschte undarbeitete das Team vier Jahre. Der Firmensitz ist in Kerkrade,Niederlande.Pressekontakt:AixSwiss B.V.UnternehmenskommunikationVerena FranzenTel.: +49.(0)2406.8042452presse@aixswiss.comwww.aixswiss.comwww.fructoflor.comOriginal-Content von: AixSwiss B.V., übermittelt durch news aktuell