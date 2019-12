Therapie von Blasenentzündungen - neue Studie der Universität München belegt: Senföle wirken antientzündlich und hemmen die Anheftung der Erreger an die Blasenwand (FOTO)

Eschborn (ots) - Eine Kombination von Senfölen aus Kapuzinerkresse undMeerrettich hemmt das Bewegungsvermögen von Erregern, die Blasenentzündungenauslösen sowie deren Anheftung an die Zellen der Blasenwand. Das belegt eineneue Studie der Universität München[1], die beim diesjährigen Kongress derDeutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) vom 18. bis 21. September 2019 inHamburg präsentiert wurde. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine wissenschaftlicheAnalyse der Universität Münster, bei der zudem die antientzündliche Wirkung derSenföle festgestellt werden konnte[2]. Frühere Studien konnten bereits zeigen,dass die Senfölkombination die Aufnahme von E. coli-Bakterien in die Zellen derBlasenwand hemmt und so häufig wiederkehrende Infektionen der Harnwege zuverhindern vermag[3]. Die gute Wirkung und Verträglichkeit von Kapuzinerkresseund Meerrettich bei Harn- und Atemwegsinfektionen ist bereits durch verschiedenStudien[4-7] belegt. Zahlreiche Forschungsarbeiten bestätigen u.a. dieantibakterielle[8-15] und antientzündliche[16-24] Wirkung der in demArzneimittel enthaltenen Pflanzenstoffe. Eine weitere Studie ergab, dass dasPhytotherapeutikum die Rückfallquote bei Blasenentzündungen deutlich verringernkann[6]. In diesem Sinne wird in der für Ärzte wichtige Leitlinie"unkomplizierte Harnwegsinfektionen" der Einsatz von Kapuzinerkresse undMeerrettich als pflanzliche Behandlungsoption bei häufig wiederkehrendenBlasenentzündungen empfohlen[25].In 80 Prozent der Fälle werden unkomplizierte Harnwegsinfektion durch E.coli-Bakterien verursacht[1]. Der Keim gilt demnach als Hauptauslöser vonBlasenentzündungen. Daneben sind aber auch andere Bakteriengattungen wieKlebsiellen, Proteus und einige Enterokokken für diese häufigen Infektionenverantwortlich. In aktuellen Studien wurde jetzt untersucht, wie pflanzlicheWirkstoffe aus Cranberries, Rosmarin, Kapuzinerkresse und Meerrettich auf dieseBakterien wirken. Auch die Wirkung von Mannose, ein natürlicher Einfachzucker,wurde analysiert. Grund für das Interesse an der Wirkweise der Pflanzenstoffeist die Zunahme von Resistenzen der Bakterien gegenüber Antibiotika: Etwa jeder2. Stamm der E. coli-Bakterien ist gegen gängige Antibiotika resistent[26]. Wennnichts gegen die Resistenzen unternommen wird, könnten bakterielle Infektionenbald weltweit die Haupttodesursache sein[27]. Daher sind pflanzlicheAlternativen aktuell von besonderem Interesse. Teilweise sind - wie bei denSenfölen - ihre Wirkung und gute Verträglichkeit[4-7] bereits umfangreicherforscht.Senföle hemmen das Anheften von BakterienSenföle werden unter anderem über die Nieren ausgeschieden und liegen somit auchin der Blase in aktiver Form vor. Daher können sie gegen Bakterien wirken, diesich im Urin befinden oder an Schleimhautzellen der Blasenwand anheften. Es wirdvermutet, dass wiederkehrende Infektionen der Harnwege durch ein Eindringen derKrankheitserreger in die Zellen der Blaseninnenwand hervorgerufen werden. Dortsind die Erreger für chemisch-synthetische Antibiotika nicht mehr erreichbar undkönnen später zu einer erneuten Infektion führen. Einige pflanzliche Wirkstoffekönnen die Anheftung unterbinden und die Bakterien so schwächen. Nicht jedespflanzliche Präparat ist dabei gleich wirksam. Die Kombination der Senföle ausKapuzinerkresse und Meerrettich (Mischungsverhältnis wie in ANGOCIN® Anti-InfektN) wirkte bei allen untersuchten Keimen (E. coli, K. pneumoniae, S. marcescens,Enterobakter cloacae) der Anheftung an die Zellen der Blasenwand entgegen[1].Starke Einschränkung der Beweglichkeit von Bakterien durch Studie belegtEinige Bakterien nutzen Flagellen (fadenförmige Gebilde auf der Oberflächeeinzelner Zellen, die der Fortbewegung dienen), um durch die Harnröhre in dieNiere zu wandern. Es ist daher ein wichtiges Ziel neuer antimikrobiellerStrategien, die Beweglichkeit der Bakterien einzuschränken. Mit der beimDGU-Kongress präsentierten Studie[1] konnte gezeigt werden, dass dieSenfölkombination die Beweglichkeit von bakteriellen Erregern, dieBlasenentzündungen auslösen, deutlich verringern konnte. Die Effekte waren beiE. coli am größten und betrugen 73 Prozent.Senföle - Teil eines umfangreichen Behandlungskonzepts bei BlasenentzündungenZu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie der Universität Münster[2]. Auch indieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die Senföle zum einen dasAnheftungsvermögen von Bakterien an die Zellen der Blasenwand hemmen und zumanderen antientzündlich wirken. Die antibakterielle[8-15] Wirkung der Senföleist bereits durch verschiedene Forschungsarbeiten belegt. Darüber hinaus sinddie Pflanzenstoffe in der Lage, die Bildung von sogenannten Biofilmen zuverhindern[31-34], mit denen sich die Krankheitserreger vor Antibiotika schützenkönnen. Aktuell wird untersucht, ob die Senföle auch bei Patienten, die sichwegen eines Blasenkatheters eine Blasenentzündung zugezogen haben, eine neueInfektion verhindern können[35]. In einer weiteren Untersuchung[36] konntebereits gezeigt werden, dass es durch die Behandlung mit der Senfölkombinationbei Patienten mit einem Blasenkatheter seltener zu wiederkehrenden Infektionen,zu einem geringeren Antibiotikaverbrauch und weniger häufig zur Bildung vonmultiresistenten Keimen kommt. Auf Grund des umfangreichen Wirkmechanismusdieser Pflanzenstoffe wird bei den Bakterien die Entwicklung möglicherResistenzmechanismen gegen die Senföle deutlich erschwert[8,11].Die Literaturquellen 1-36 erhalten Sie von: etzel@cgc-pr.com