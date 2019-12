Eschborn (ots) - Zu den Leitsymptomen der akuten Bronchitis zählt ein oftquälender, schmerzhafter Erkältungshusten, der bis zu acht Wochen[1] andauernkann. Solche akuten, fast immer durch Viren ausgelöste Infektionen der Atemwegewerden meist symptomorientiert, zum Beispiel mit Ibuprofen oder Paracetamol,therapiert. "Doch nur die Krankheitszeichen zu kurieren und abzuwarten, ob imFalle einer eventuellen bakteriellen Zusatzinfektion ein Antibiotikum notwendigerscheint, wird einer patientenorientierten Therapie nicht gerecht", sagt Dr.Dr. Erwin Häringer, Arzt für Naturheilkunde und Allgemeinmedizin aus München.Stattdessen sollten bei den ersten Krankheitszeichen besser arzneilich wirksamePflanzenstoffe wie Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich sowie Andorneingesetzt werden. Aufgrund ihrer antibakteriellen[2-10], antiviralen[11-13] undzugleich antientzündlichen[14-22] Wirkung leistet die Senfölkombination bereitsbei den ersten Anzeichen einer Erkältung schnelle Hilfe und kann außerdem dieEntstehung von bakteriellen Sekundärinfektionen vermeiden helfen. Andorn, dieArzneipflanze des Jahres 2018, kommt aufgrund seiner schmerzlindernden,schleimlösenden[23] und entkrampfenden[24,25] Effekte zur Schleimlösung beiHusten zum Einsatz. Seine Heilwirkung wird hauptsächlich den in der Pflanzeenthaltenen Bitterstoffen wie Marrubiin zugeschrieben.Senföle, zum Beispiel aus Kapuzinerkresse und Meerrettich, werden bereits seitJahrhunderten bei Infektionen der Atem- und Harnwege eingesetzt. Auch der Andornzählt zu den besonders bedeutenden Arzneipflanzen der europäischen medizinischenTradition. Der Einsatz der krautigen Pflanze bei entzündlichen Erkrankungen derAtemwege, insbesondere Bronchitis, ist bereits seit über 2.000 Jahrendokumentiert "Hinsichtlich ihrer medizinischen Bedeutung ist diehochinteressante Pflanze in den letzten Jahrzehnten leider in Vergessenheitgeraten", erläutert Häringer. Doch zahlreiche Studien der letzten Jahre, diesich mit der therapeutischen Wirkung des Andorns beschäftigen, bezeugen, dassdie Pflanze wieder verstärkt im Fokus des wissenschaftlichen Interesses steht.Großstudie untersuchte mehr als vierzig Andorn-StudienSo wurden in einer umfangreichen Übersichtsarbeit spanischer Wissenschaftler[26]mehr als vierzig Studien analysiert. Diese haben sich mit den (auf Grundlagetraditioneller Anwendung basierenden) Wirkungen des Andorns befasst - nebenschleimlösenden auch magen- und leberschützende sowie antidiabetische und andereEffekte. Hierbei seien die schmerzlindernde und entkrampfende Wirkung derArzneipflanze besonders vielversprechend und sollten in zusätzlichen Studienweiter erforscht werden, so ein Fazit der Autoren. Die einzigartigenInhaltsstoffe des Andorns, neben zahlreichen Flavonoiden und Gerbstoffen vorallem Bitterstoffe wie Marrubiin sowie das daraus resultierende breiteWirkspektrum machen die Arzneipflanze wertvoll für Patienten mit verschleimtenAtemwegen im Rahmen von Erkältungen. "Besonders die therapeutische Relevanz vonBitterstoffen für den menschlichen Körper habe man erst in jüngerer Zeit wiederneu entdeckt", ergänzt Häringer.Bitterstoffe haben antibakterielles und immunstärkendes PotentialEine im wissenschaftlichen Fachjournal "nature" veröffentlichte Studie[27] weistin diesem Kontext darauf hin, dass Bitterstoffe über die Stimulationentsprechender Rezeptoren im menschlichen Körper antibakterielle undschleimlösende Prozesse bewirken könnten. Solche Rezeptoren wurden mittlerweileüberall im Körper identifiziert, auch in der Nase und im Bronchialsystem. Dortvermitteln sie unterschiedliche Wirkungen. So stellten die US-Forscher fest,dass Bakterien, nachdem sie durch die Nasenschleimhäute in den menschlichenKörper eingedrungen sind, chemische Stoffe ausscheiden. Diese Substanzen werdenvon auf den Nasenschleimhäuten sitzenden Bitterrezeptoren "erkannt". DieseRezeptoren sondern bakterienabtötendes Stickstoffmonoxid (NO) ab, das zusätzlicheine entspannende Wirkung auf die bronchiale Muskulatur hat. Des Weiteren regendie Bitterrezeptoren die Flimmerhärchen der Atemwege (sog. Zilien) dazu an, sichschneller zu bewegen. So werden die bakteriellen Mikroorganismen von derZelloberfläche ferngehalten und Bronchialschleim besser aus dem Körperheraustransportiert. Eine weitere Rolle der Rezeptoren besteht darin, die Zellezur Ausschüttung von bestimmten, antibakteriell wirksamen Abwehrstoffen (sog.Defensine) zu bewegen. Diese Immunantwort, die durch die Bitterstoff-Rezeptorenvermittelt wird, ist Teil unseres angeborenen Immunsystems und arbeitet sehrschnell.Demnach können Bitterstoffe, die etwa mit der Nahrung aufgenommen oder in FormBitterstoff-haltiger Arzneimittel (zum Beispiel MARRUBIN®Andorn-Bronchialtropfen) eingenommen werden, die relevanten Rezeptorenaktivieren, also bei Erkältungskrankheiten gezielt therapeutisch eingesetztwerden. Die kombinierte Verabreichung der Senföle und den Wirkstoffen aus derArzneipflanze Andorn ergibt damit ein wirksames pflanzliches Duo, mit dem allePhasen einer Erkältung umfassend behandelt werden können.Die Literaturquellen 1-27 erhalten Sie von: etzel@cgc-pr.comPressekontakt:CGC Cramer Gesundheits-Consulting GmbHFrank EtzelT: 06196 / 77 66 - 113etzel@cgc-pr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7139/4462343OTS: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbHOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell