Die Therapie bei Lymph- und Lipödemen / Stylish und neu: zweifarbige Kompression bei Ödemen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Caroline Sprott ist jung, hat eine Leidenschaft für Mode und lässtsich durch ihr Lipödem - eine chronische Fettverteilungsstörung -nicht ausbremsen. Mit den neuen zweifarbigen Kompressionsstrümpfenmediven 550 kann sie ihre Therapie jetzt ganz individuell auf ihreOutfits abstimmen. Denn ihr Motto lautet: "Mode sollte Freiheitschenken!"Medizinische Kompressionsstrümpfe sind die Basistherapie beiLymph- und Lipödemen. Jetzt bringt der Hersteller medi dreiFashion-Elemente für die Beinversorgung und Zehenkappe mediven 550auf den Markt. Die neuen Farben Beere, Braun und Grau können mit dreiFashion-Elementen kombiniert werden: "Ornaments" ist weiblich undnatürlich, "Animal" verkörpert Energie und Power, der Klassiker"Crosses" steht für zeitlosen Chic und ist auch ein Tipp fürMänner-Versorgungen.Wie kommt das Muster in den Strumpf? medi strickt es ein. Dasbietet und kann nur medi bei medizinischen Kompressionsstrümpfen. DerHersteller hat das spezielle Fertigungsverfahren mit eineminnovativen Garn und dem besonderen Färbeprozess zum Patentangemeldet.Vielfalt in der Ödemtherapie für mehr IndividualitätDie medi World of Compression steht für Produktqualität,zuverlässige indikationsgerechte Versorgungslösungen und einestylishe Optik. 49 Varianten stehen zur Auswahl: Die neuenFashion-Elemente und bekannten unifarbenen Design-Elemente gebenAnwenderinnen in der Ödemtherapie neue Perspektiven und Freiheit. DieKompressionsversorgung wird zum Statement, demonstriertSelbstbewusstsein, Lebensfreude und einen offensiven Umgang mit derÖdemerkrankung.Genau das verkörpert auch die Lipödem-Patientin und ModebloggerinCaroline Sprott, die erstmals für den Hersteller medi modelte. InIhrem Blog www.lipoedemmode.de gibt sie Tipps und zeigt regelmäßigneue Outfits.Flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe für dieÖdemtherapie sind Maßanfertigungen. Sie werden im medizinischenFachhandel angemessen. Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen.Grundsätzlich übernimmt die Krankenkasse einen Teil der Kosten.Informationsmaterial (Ratgeber Stau im Gewebe, DVD Leben mitLymphödem, medi Lymphkompass, Informationen zu den neuenFashion-Elementen) gibt es im medi Verbraucherservice, Telefon 0921912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de und im Internet unterwww.medi.de (mit Händlerfinder).Zum Hintergrund: Lymphödeme, Lipödeme und die Therapie mitmedizinischen KompressionsstrümpfenIst das Lymphsystem in seiner Funktion beeinträchtigt, sindmedizinische Kompressionsstrümpfe wie mediven von medi dieBasistherapie. Damit fühlen sich die Beine und Arme wiederentspannter an und Schmerzen werden gelindert. Die Strümpfe erhaltenden Entstauungserfolg der Lymphdrainage. Diese spezielle Massageaktiviert die Lymphgefäße, um die Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe- das Lymphödem - abzutransportieren. Auch Lipödeme können damitbehandelt werden. Bei der chronischen Fettverteilungsstörung sind dieBeine oder Arme stark ausgeprägt und schmerzen bei Druck undBerührungen. Obwohl weit verbreitet, ist die Erkrankung inDeutschland wenig bekannt. Durch mehr Sport und weniger Essen bautsich das Reservefett nicht ab. Von der Fettverteilungsstörung, wieden sogenannten "Reiterhosen", sind fast ausschließlich Frauenbetroffen. Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe für die Arme werdenauch in der Brustkrebs-Therapie angewandt.medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comMiriam SchmittLeitung Unternehmenskommunikation MedicalStellvertretende Leitung Marketing MedicalUnternehmenssprecherinTelefon: +49 921 912-1394Fax: +49 921 912-8394E-Mail: m.schmitt@medi.dewww.medi.deNadine KiewittPR Manager Unternehmenskommunikation MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell