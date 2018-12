Therapie mit Hyaluronsäure - Kniearthrose frühzeitig behandeln

Bonn (ots) - Eine Kniearthrose ist zumeist mit anhaltenden, teilserheblichen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verbunden. ImExtremfall versteift das Knie. Bei einer fortgeschrittenenKniearthrose sind daher oft eine Operation und ein künstliches Gelenkerforderlich. Das Voranschreiten einer Arthrose lässt sich jedoch miteiner frühzeitigen Therapie verlangsamen. Der kostenlose Ratgeber"Kniearthrose - Therapie und Schutz der Gelenke" vom Bundesverbandfür Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz BGV zeigt auf, wiePatienten mit der richtigen Behandlung und Mobilisierung einFortschreiten der Arthrose verhindern und die Beweglichkeit desGelenks lange erhalten können.Rat des Arztes einholenBei anhaltend schmerzenden Knien sollte man einen Arzt, am besteneinen Orthopäden, aufsuchen. Je eher eine Arthrose diagnostiziert unddie Behandlung begonnen wird, desto höher ist die Chance, größereSchäden am Gelenk und dauerhafte Schmerzen zu mildern. Immer häufigerempfehlen Orthopäden bereits in einem frühen Stadium der Arthroseeine Therapie mit Hyaluronsäure. Aus gutem Grund: Hyaluronsäure istein wichtiger Bestandteil der Gelenkflüssigkeit, die alsSchmiermittel des Gelenkes dient und für die Nährstoffversorgung desKnorpels wichtig ist. Man weiß, dass sich infolge der Arthrose dieGelenkflüssigkeit verändert und die Konzentration der Hyaluronsäureabnimmt. Das Gelenk wird dadurch weniger gut geschmiert, Bewegungenwerden schlechter gedämpft und der Knorpel weniger gut geschützt.Eine Therapie mit Hyaluronsäure, die direkt in das Kniegelenkgespritzt wird, kann dem entgegenwirken. Hochmolekulare, alsozähflüssige Hyaluronsäure, zeigt hier besonders gute Effekte und einelange Schutzwirkung. Zudem regt sie die Produktion körpereigenerHyaluronsäure an und trägt damit nachhaltig zur Besserung derGelenkschmerzen bei.Ratgeber "Kniearthrose - Therapie und Schutz der Gelenke"Bestelladresse: BGV, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn. WeiterführendeInformationen unter www.bgv-kniearthrose.dePressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformationund Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnFon: 0049 (0)228-30 82 1-0info@medcominternational.dewww.bgv-info-gesundheit.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell