Therapeutischer Dauerlauf mit Hindernissen / ZNS - Hannelore Kohl Stiftung fordert langfristige Reha-Unterstützung für SHT-Patienten

Bonn (ots) - Nach einem Schädel-Hirn-Trauma ist meistens nichts mehr wie früher.Sprachstörungen, Lähmungen, Konzentrationsschwäche oder auchPersönlichkeitsveränderungen beeinträchtigen die Betroffenen nachhaltig underfordern eine langfristige Unterstützung durch Experten aus verschiedenenFachbereichen. Doch während die Frührehabilitation, die schon während desKlinikaufenthalts in Angriff genommen wird, fest in den Behandlungsablaufintegriert ist, stoßen Patienten schon bei der Suche nach einerAnschluss-Therapie mitunter an ihre Grenzen. Anlässlich der Brain AwarenessWeek, die vom 16. bis 21. März weltweit über Fortschritt und Nutzen derHirnforschung informiert sowie die Öffentlichkeit für die Folgen vonHirnverletzungen sensibilisiert, fordern Interessenvertretungen wie die ZNS -Hannelore Kohl Stiftung, Ärzte und Betroffene daher nachdrücklich eineVerbesserung in der Nachsorge von SHT-Verletzungen.Vor allem der Übergang von stationärer zu ambulanter Versorgung bereitet vielenBetroffenen Probleme. "In der Klinik gibt es in der Regel einen Ansprechpartner,der einem dabei hilft, mit der neuen Situation klarzukommen und der weiß, wasderzeit getan werden muss. Zu Hause ist man dagegen schnell hilflos und fühltsich allein gelassen", erklärt Sozialpädagogin Amrei Neißner, die imBeratungsdienst der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung täglich mit derartigen Fragenzu tun hat. "Dabei ist gerade diese Phase kritisch. Viele Patienten realisierenerst jetzt, dass sie nicht mehr in ihr altes Leben zurückfinden und daher einewohnortnahe Unterstützung benötigen, eine weiterführende Reha und am besten aucheine psychosoziale Beratung. Doch in diesem Bereich gibt es noch viele weißeFlecken auf der Landkarte - und leider haben längst nicht alle KostenträgerReha-Manager, die in dieser Situation helfen können. Deshalb suchen die Menschenbei uns Rat und direkte Hilfe."Eigentlich soll das so genannte Entlassmanagement, zu dem Krankenhäusergesetzlich verpflichtet sind, diese Lücke schließen. "Das wird aber oft nurhalbherzig betrieben", kritisiert allerdings Dr. Johannes Pichler,stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands ambulant-teilstationäreRehabilitation (BV-ANR). "Ein Grund ist, dass die ohnehin überlastetenKrankenhäuser für diese Leistungen nicht entlohnt werden. Und jeder SHT-Patientbenötigt ja eine individuelle, interdisziplinäre Therapie - die kann man nichteinfach in ein paar Minuten erarbeiten. Insofern müssten die Krankenkassen dasEntlassmanagement auch vergüten. Oder man setzt endlich einmal dieTeilhabeplankonferenz um, bei der sich Betroffene mit den Kostenträgernzusammensetzen, um den tatsächlichen Bedarf eines jeden Einzelnen zu ermitteln."Das wäre jedoch nur ein erster Schritt. Denn das zentrale Problem liegt in dergeringen Zahl der ambulanten neurologischen und Reha-Einrichtungen und Praxenfür Neuropsychologie. "Bundesweit gibt es weniger als 80", erklärt Pichler."Dieser Missstand hat vorwiegend finanzielle Gründe - eine ambulante Einrichtungist weit weniger ertragreich als eine stationäre Einrichtung. Schon allein derTransport der Betroffenen ist eine Herausforderung, und vieleBehandlungsmethoden finden sich nicht im Regelkatalog der Krankenkassen. Ichselbst habe für meine Praxis einen Vertrag mit den verschiedenen Kostenträgerngeschlossen, der meines Wissens in Deutschland einzigartig ist. Das warallerdings ein Kraftakt, vor dem viele meiner niedergelassenen Kollegenzurückschrecken."Dabei ist eine konsequente, kontinuierliche therapeutische und psychologischeBetreuung von Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma der beste Weg, um für dieBetroffenen eine größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zuerreichen. "Ich kenne viele, die anfangs ihre Beeinträchtigungen mit jeder MengeEnergie kompensieren konnten, nach einigen Monaten oder Jahren aber wiederabgebaut haben, weil ihnen diese Extra-Portion Kraft ausging. Genau da könnenvor allem Neuropsychologen gegensteuern. Wichtig wäre dabei eininterdisziplinäres Behandlungskonzept. Ich hoffe ja immer noch, dass dieKrankenkassen von den Berufsgenossenschaften lernen und eigene Case-Manager fürderartige Fälle einstellen." Helfen können allerdings auch Beratungsstellen wieetwa die der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung. Diese vermittelt nicht nur Kontaktzu Reha-Einrichtungen, sondern dient auch als Anlaufstelle bei privaten Sorgenund Problemen. "Durch die Beeinträchtigungen, die ein Schädel-Hirn-Trauma mitsich bringen kann, ändert sich oft das gesamte soziale Umfeld", betont AmreiNeißner. "Oft bricht ein Großteil des Freundeskreises weg, auch die familiäreSituation ist belastet. Diese Aspekte wiegen in der Regel schwerer als diekörperlichen Schwächen. Wir versuchen, sowohl die Betroffenen als auch derenAngehörigen aufzufangen und ihnen einen gewissen Halt zu geben, der in dermedizinischen Versorgung immer wieder vernachlässigt wird." Der Bedarf ist aufjeden Fall enorm - allein Neißner erreichen pro Monat zwischen 30 und 40Anfragen. "Es reicht einfach nicht aus, einen Menschen mit Schädel-Hirn-Traumanur bis zur Reha-Phase C zu begleiten und ihn dann mehr oder weniger allein zulassen", betont Johannes Pichler. "Wir brauchen dringend ein flächendeckendesambulantes Angebot, und zwar sowohl neurologische Reha als auchneuropsychologische Praxen, die Betroffene notfalls für den Rest ihres Lebensbegleiten und unterstützen. Politik und Gesellschaft müssen endlich begreifen,dass das Hirn sich zwar reorganisieren kann - aber im Gegensatz zu den anderenOrganen kann es nicht heilen."