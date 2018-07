TherapeuticsMD: Aktienanalyse vom 18.07.2018

An der Börse NASDAQ GS schloss die TherapeuticsMD-Aktie am 17.07.2018 mit dem Kurs von 6,68 USD. Die TherapeuticsMD-Aktie wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Die Aussichten für TherapeuticsMD haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von TherapeuticsMD für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält TherapeuticsMD für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist TherapeuticsMD insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: TherapeuticsMD erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TherapeuticsMD vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (14,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 119,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6,68 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. TherapeuticsMD erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die TherapeuticsMD-Aktie beträgt dieser aktuell 5,81 USD. Der letzte Schlusskurs (6,68 USD) liegt damit deutlich darüber (+14,97 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält TherapeuticsMD somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (6,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,45 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der TherapeuticsMD-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird TherapeuticsMD auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.