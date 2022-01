TherapeuticsMD Aktie: FDA genehmigt niedrig dosiertes Bijuva!

TherapeuticsMD Inc (NASDAQ:TXMD) notiert deutlich höher, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass die FDA eine niedrig dosierte Version von Bijuva, einer oralen Hormontherapie zur Behandlung von Frauen mit vasomotorischen Symptomen aufgrund der Menopause, zugelassen hat. In einem Zulassungsantrag teilte TherapeuticsMD mit, dass die Behörde am 28. Dezember den ergänzenden Zulassungsantrag für Bijuva genehmigt hat, der die Zulassung der Kapsel in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung