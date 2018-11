Therapeuten fordern akademische Ausbildung (FOTO)

Berlin (ots) -Eine vollständige hochschulische Ausbildung für die im Bereich derStimm-, Sprech- und Sprachtherapie tätigen Berufsgruppen fordert derArbeitskreis Berufsgesetz. Anlässlich eines heute stattfindendenGesprächs mit Gesundheitspolitikern des Deutschen Bundestages sowiemit Mitarbeitern des Bundesgesundheitsministeriums weist er daraufhin, dass eine wissenschaftliche Ausbildung für die zukunftsfähigeVersorgung der Patienten unabdingbar ist. Sie lasse sich innerhalbvon zehn Jahren realisieren und könne dazu beitragen, denFachkräftebedarf langfristig zu sichern."Wir fordern, dass das Gesetz über den Beruf des Logopädenabgelöst wird durch eine primärqualifizierende hochschulischeRegelausbildung mit Geltung für alle im Bereich Stimm-, Sprech- undSprachtherapie tätigen Berufsgruppen", so die Sprecherin desArbeitskreises Berufsgesetz, Dietlinde Schrey-Dern. Schon seit 1905gebe es hochschulische Ausbildungen in verschiedenen Bereichen derStimm-, Sprech- und Sprachtherapie, eine Tatsache, die derGesetzgeber 1980 bei der Verabschiedung des Gesetzes über den Berufdes Logopäden ignoriert habe. "Das berufsqualifizierendeHochschulstudium ist in Europa Standard der Ausbildung, Deutschlandist hier Schlusslicht, was sich nachteilig auf die dringend benötigteTherapie- und Versorgungsforschung auswirkt", so Schrey-Dern.Sowohl der Gesetzgeber als auch die Krankenkassen fordern eine aufwissenschaftliche Belege gestützte (evidenzbasierte) Versorgung derPatienten. Dieser Anspruch kann nur auf der Grundlage einerhochschulischen Ausbildung eingelöst werden, wie auch derBundesverband Deutscher Schulen für Logopädie (BDSL) betont. "UnserVerband unterstützt das Regelstudium Logopädie. Das mittlerweileerforderliche Ausbildungsziel einer wissenschaftlich orientiertenTherapie kann im Rahmen der Berufsqualifizierung an Schulen nichthinreichend gewährleistet werden", so die BDSL-Vorsitzende VeraWanetschka.Laut Prof. Dr. Hilke Hansen, Vorstandsmitglied desHochschulverbundes Gesundheitsfachberufe (HVG), sind dieVoraussetzungen für eine vollständig hochschulische Ausbildung sehrgut. Eine aktuelle Erhebung zeige, dass die Abiturquote bei denSchülerinnen und Schülern logopädischer Berufsfachschulen bei 90Prozent liegt und 73 Prozent aller Lehrenden an den Berufsfachschulenüber eine akademische Qualifikation verfügen. Derzeit existierenbereits 38 Studiengänge, die neben der ErstausbildungWeiterqualifikationen für Berufsangehörige anbieten. "Der Übergangvon der Berufsfachschule zur Hochschule ist in zehn Jahrenrealistisch umsetzbar", so Hansen.Der Arbeitskreis weist zudem darauf hin, dass die Bundesagenturfür Arbeit (BA) im Bereich der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapieeinen Fachkräftemangel festgestellt hat. Aus einer aktuellen Studie(Hammer 2017) geht hervor, dass ein wichtiger Grund hierfür diemangelnde berufliche Perspektive in diesen Therapieberufen ist. "Einehochschulische Ausbildung könnte langfristig dazu beitragen, dieAttraktivität des Berufes zu steigern und den Fachkräftebedarf in derStimm-, Sprech- und Sprachtherapie sicherzustellen. Davon sind alleBerufsverbände überzeugt", so Schrey-Dern.Dem Arbeitskreis Berufsgesetz gehören Vertreter folgender Verbändean:- Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)- Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie undLogopädie e.V. (dbs)- Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innene.V. (dba)- LOGO Deutschland e.V.- Bundesverband Deutscher Schulen für Logopädie e.V. (BDSL)- Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe e.V. (HVG)- dbl-Bundesstudierendenvertretung (BSV)- dbs-Dozentenkonferenz sowie- Experten von ModellstudiengängenPressekontakt:V.i.S.d.P.: Arbeitskreis Berufsgesetz, c/o Deutscher Bundesverbandfür Logopädie e.V., Augustinusstrasse 11a, 50226 Frechen, Tel.:02234/37953-0, E-Mail: bildung@dbl-ev.de. Weitere Informationen:Dietlinde Schrey-Dern, E-Mail: schrey@dbl-ev.de.Original-Content von: Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V., übermittelt durch news aktuell