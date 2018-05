Therapeuten am Limit - Physiotherapeut Schneider überbringt Politikern Protestbriefe mit dem Fahrrad

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Physiotherapeut HeikoSchneider, fährt am 28. Mai 2018 mit seinem Fahrrad von Frankfurt amMain nach Berlin, um eine Woche später, am 5.Juni 2018 Politikern desBundestages und Verantwortungsträgern des Gesundheitsministeriumseinen Brandbrief vom 23.03.2018 und den mittlerweile hundertenZusendungen seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamtenBundesgebiet zu überreichen.Heiko Schneider demonstriert mit seinem Brandbrief gegen die zumTeil verheerenden Bedingungen der Heilmittelerbringer wiePhysiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten. Lange Wartelistenund nicht zu besetzende freie Arbeitsstellen sind derzeit schonRealität. Grund sind vor allem die schlechten Vergütungen durch diegesetzlichen Krankenkassen. Junge Therapeuten aus der Physio-, Ergo-und Logopädie werfen deshalb frühzeitig das Handtuch. Heiko Schneiderbeweist Mut und schließt seine Praxis für eine Woche, um auf diesenMissstand hinzuweisen. Er wird von Kollegen etappenweise begleitet,welche sich dieser Demonstration anschließen.Durch den Brief wurden in Berlin schon Gespräche vereinbart.So schreibt Schneider in seinem Brandbrief zu den letztenAnhebungen der Vergütungen: "Diese Minimalanhebung der Vergütung istweder geeignet, das Einkommensloch der vergangenen Jahre aufzufüllen,noch hilft sie den Therapeuten aus ihrer gegenwärtigenwirtschaftlichen Not."Ebenso ist die einseitige Politik der gesetzlichen Krankenkassengegen ihre eigenen Vertragspartner ein ständiger Stolperstein für dieniedergelassenen Therapeuten. "Dann hätten wir vor 20 Jahren schonalle unsere Praxen schließen müssen!" so Schneider.Dies sehen die Kollegen in ihren vielen Zuschriften genauso: "Diewirtschaftliche Situation meiner Praxis hat sich in den letzten 10Jahren um ein Vielfaches verschlechtert. Die Arbeitsbelastung istdurch den irrsinnigen Bürokratiewahnsinn von Seiten der Krankenkasseenorm gestiegen" Berit G. Logopädin Schneider sieht die Grenze derBelastbarkeit in diesem ungerechten und unterfinanzierten Systemerreicht.Pressekontakt:Michael Schiewackmichael.schiewack@therapeuten-am-limit.deTel.: 01786387260www.therapeuten-am-limit.deOriginal-Content von: Therapeuten am Limit, übermittelt durch news aktuell