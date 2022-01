Theranos Aktie: Ehemalige CEO Elizabeth Holmes in vier Anklagepunkten schuldig befunden!

Elizabeth Holmes wurde wegen ihrer Rolle beim Aufstieg und Fall des Bluttest-Startups Theranos Inc. in vier Anklagepunkten des strafbaren Betrugs für schuldig befunden.

Was geschah

Ein Geschworenengericht in San Jose, Kalifornien, verurteilte die 37-jährige Holmes in einem Fall wegen Verschwörung zum Betrug an Theranos-Investoren und in drei Fällen wegen Betrugs an einem Investor. In vier Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Betrug an Theranos-Patienten



