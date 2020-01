Theramex erwirbt gewerbliche Rechte für orales Verhütungsmittel Zoely

London (ots/PRNewswire) - Theramex gab heute bekannt, dass es eine endgültigeVereinbarung zum Erwerb weiterer Rechte an Zoely®, einem patentierten oralenKontrazeptivum, von MSD, dem Handelsnamen von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ,USA, abgeschlossen hat. Theramex vermarktet Zoely® derzeit in elf europäischenLändern, und durch diese Transaktion wird die Gesamtzahl der Märkte weltweit aufüber 50 ansteigen. MSD behält die Rechte in den Vereinigten Staaten und Kanada.Anish Mehta, CEO von Theramex, sagte: "Zoely ist eines der Vorzeigeprodukte vonTheramex, daher freuen wir uns, dass wir weitere Rechte von MSD erworben haben.Dies ist ein weiterer aufregender Meilenstein in unserer globalen Expansion undein weiterer Beweis für unser Engagement für Patienten, indem wir auf unseremPortfolio innovativer Behandlungsmöglichkeiten für Frauen aufbauen."Zoely ist eine kombinierte orale empfängnisverhütende Pille, die eineKombination aus zwei Steroidhormonen enthält: 17-Beta-Östradiol, ein Östrogen,das strukturell identisch mit dem Hauptöstrogen ist, das von den Eierstöckengesunder, nicht schwangerer Frauen produziert wird, und Nomegestrolacetat, einGestagen, das das natürlich vorkommende Progesteron im Körper nachahmt.Über TheramexTheramex ist ein führendes, weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das sichfür Frauen und ihre Gesundheit einsetzt. Mit einem breiten Portfolio innovativerund etablierter Marken in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fruchtbarkeit,Menopause und Osteoporose unterstützt Theramex Frauen in jeder Lebensphase.Unsere Vision ist es, ein lebenslanger Partner für Frauen und die Fachleute desGesundheitswesens zu sein, die sie behandeln, indem wir innovative, wirksameLösungen anbieten, die Frauen in jeder Lebensphase betreuen und unterstützen. Ummehr über Theramex zu erfahren, besuchen Sie bitte www.theramex.com.Pressekontakt:Priya Lakhani-QuilingLeiterin der Abteilung PR & KommunikationE-Mail: Priya.Lakhani-Quiling@theramex.comTel.: 07957-234632Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131443/4499772OTS: TheramexOriginal-Content von: Theramex, übermittelt durch news aktuell