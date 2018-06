Theragnostics meldet ersten aufgenommenen Patienten für seine prospektive Phase-II-Studie zu 68Ga-THP-PSMA bei Prostatakrebs

Bracknell, England (ots/PRNewswire) -Theragnostics Ltd ist ein globales Unternehmen, dasRadiopharmazeutika für Krebspatienten entwickelt. Heute hat dasUnternehmen bekanntgegeben, dass es den ersten Patienten in seineoffene klinische Phase-II-Studie in London (VK) aufgenommen hat. Zielder Studie ist die Bewertung der Sicherheit und des klinischenNutzens von 68Ga-THP-PSMA PET/CT bei Patienten mit hohem Risiko fürprimären Prostatakrebs oder biochemischem Rezidiv nach radikalerBehandlung."Dies ist das fortschrittlichste radiopharmazeutische Ga-68 PSMAPET-Kit, das jemals prospektiv evaluiert wurde. Diese revolutionäreTechnologie erzeugt eine hohe Ausbeute mit einem einzelnen Isomer inwenigen Minuten und unter verträglichen Bedingungen. Dies ermöglichtdie Verabreichung von mehr Dosen über größere Distanzen, wodurchPatienten mit Prostatakrebs besseren Zugang zu PSMA PET erhalten.Heute machen wir einen großen Schritt auf unserem Weg, diePatientenversorgung zu revolutionieren. Es ist ein bedeutenderMeilenstein für das Unternehmen", sagte Greg Mullen, CEO vonTheragnostics Ltd.Für die Studie werden 60 Patienten in drei Gruppen rekrutiert.Gruppe A besteht aus 20 Patienten mit neu diagnostiziertem primäremhochriskantem Prostatakrebs, die für eine radikale Prostatektomievorgesehen sind. Gruppe A besteht aus 20 Patienten mit BCR-Diagnosenach vorangegangener radikaler Prostatektomie, die für eine radikaleSalvage-Therapie vorgesehen sind. Gruppe C besteht aus 20 Patientenmit BCR-Diagnose nach vorangegangener radikaler Radiotherapie (aberohne Operation), die für eine radikale Salvage-Therapie vorgesehensind.Die Studie ist ein bedeutender Schritt bei der Verbesserung desBehandlungspfads für Patienten und Leistungserbringer. 68Ga-THP-PSMAPET/CT besitzt das Potenzial, die Diagnose und das Staging vonProstatakrebs zu verbessern, was eine effektivere Therapieplanung und-überwachung ermöglicht.Informationen zum ProstatakrebsJedes Jahr wird bei weltweit ca. 1,1 Millionen Männern Prostatakrebsdiagnostiziert. In diesem Jahr werden über 300.000 Männer anProstatakrebs sterben.[i]Im gesamten Vereinigten Königreich ist Prostatakrebs die häufigsteKrebsart bei Männern. Jedes Jahr werden dort 47.000 Männerdiagnostiziert - das entspricht Tag für Tag 129 Diagnosen.[ii]Informationen zu TheragnosticsTheragnostics ist ein weltweit tätiges, auf klinischer Stufeaktives Radiopharmazieunternehmen, das therapeutische Wirkstoffe fürdie diagnostische Bildgebung und in Form von Radionukliden entwickeltund kommerzialisiert. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein komplettesProduktsortiment zu entwickeln, um die Patientenversorgung zutransformieren - von der ursprünglichen Diagnose bis hin zurTherapie, einschließlich Therapieplanung und -monitoring. DasHerzstück dieser Strategie ist die Galli® Technologie, die PET-Scansmit Gallium-68 revolutioniert. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.theragnostics.com.i. https://prostatecancerfree.org/prostate-cancer/ii. https://prostatecanceruk.org/prostate-information/about-prostate-cancerPressekontakt:gareth.smith@theragnostics.com+44-781-218-7193 ODER greg.mullen@theragnositcs.com+44-788-214-0944Original-Content von: Theragnostics Ltd, übermittelt durch news aktuell