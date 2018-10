Therachon erweitert Produkt-Pipeline für seltene Erkrankungen mit der Übernahme von GLyPharma Therapeutic Inc.

Transformierende Akquisition bringt Therachons Mission voran, diefür eine Erkrankung beste Therapie zu entwickelnBasel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Therachon AG(https://therachon.com/) ("Therachon"), ein Biotechnologieunternehmenmit klinischen Entwicklungsprodukten, das sich auf die Behandlung vonUrsachen seltener Krankheiten konzentriert, gab heute die Übernahmevon GLyPharma Therapeutic Inc. ("GLypharma") für eine ungenannteSumme bekannt. Die transformierende Akquisition bezeichnet dieEntwicklung von Therachon zu einem Multi-Asset-Unternehmen fürseltene Erkrankungen durch die Aufnahme von Apraglutid (FE 203799),einem synthetischen GLP-2 Analog der nächsten Generation zurBehandlung von Kurzdarmsyndrom und anderen seltenen folgenschwerengastrointestinalen Erkrankungen. Die Transaktion folgt auf eine vonNovo Holdings geführte Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 60Millionen US-Dollar."Mit der Aufnahme dieses neuen Produkts in unsere Pipeline wirdunsere Mission unterstützt, interne und externe wissenschaftlicheInnovationen zu nutzen, um das Leben von Menschen mit ernsthaftenseltenen Krankheiten zu verbessern", so Luca Santarelli, M.D., ChiefExecutive Officer von Therachon. "Wie bei Achondroplasie, unseremanderen Schwerpunktbereich, haben Menschen, die mit Kurzdarmsyndromleben, einen erheblichen therapeutischen Bedarf. Wir sind derMeinung, dass Apraglutid im Vergleich zu anderen GLP-2-Analoga einpotenziell erstklassiges Wirksamkeitsprofil, eine günstige Dosierungund eine verbesserte Verträglichkeit bietet."Im Rahmen der Vereinbarung hat Therachon die exklusivenEntwicklungs- und Vermarktungsrechte an Apraglutid erworben, dasursprünglich von Ferring Pharmaceuticals ("Ferring") entdeckt und2012 exklusiv an GLyPharma lizenziert wurde."Dies ist eine aufregende Zeit für Therachon. Wir werden weiterhindurch interne Forschung und Entwicklung und ausgewählte Akquisitionendie besten Therapien für seltene Erkrankungen mit großemtherapeutischem Bedarf identifizieren und vorantreiben", sagte Dr.Behrad Derakhshan, Leiter Business Development.Informationen zum KurzdarmsyndromDas Kurzdarmsyndrom (Short Bowel Syndrome, SBS) resultiert auseiner ausgedehnten Darmresektion aufgrund von chronisch entzündlichenDarmerkrankungen, akuten Ereignissen (z. B. Mesenterialinfarkt) oderGeburtsfehlern. Schätzungsweise 20.000 bis 40.000 Patienten leiden inden USA und in Europa am Kurzdarmsyndrom. Darmversagen (DV), einehäufige und schwächende Folge des Kurzdarmsyndroms, tritt auf, wennnach der chirurgischen Resektion weniger als 200 cm funktionellerDarm zurückbleibt. Es ist eine lebensbedrohliche Komplikation, diedurch verminderte Absorption und Mangelernährung, Infektionen,Blutgerinnsel und schlechte Lebensqualität gekennzeichnet ist.Betroffene Personen sind auf tägliche parenterale Unterstützungangewiesen, die manchmal bis zu 16 Stunden künstliche Ernährung proTag erfordert.Informationen zu Apraglutid (FE 203799)Apraglutid ist ein synthetisches GLP-2-Analogon der nächstenGeneration, das einer umfassenden präklinischen Charakterisierung undOptimierung unterzogen wurde. Es hat erfolgreich eine Phase-1-Studiemit einzelnen aufsteigenden Dosen / mehreren aufsteigenden Dosen beigesunden Probanden mit einem überlegenen pharmakokinetischen(PK)-Profil durchlaufen, das eine einfach zu handhabende, einmalwöchentliche Dosierung ermöglicht und derzeit in zwei Phase-2-Studienzum Kurzdarmsyndrom untersucht wird.Informationen zu TherachonTherachon ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf dieEntwicklung von Therapien für seltene Krankheiten mit nocherheblichem therapeutischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmenverfolgt Programme zu seltenen Krankheiten mit gut charakterisiertenbiologischen Ursachen beim Kurzdarmsyndrom und bei Achondroplasie.Therachon setzt sich dafür ein, das Leben von Patienten mit schwerenseltenen Erkrankungen zu verbessern. Weitere Informationen erhaltenSie unter www.therachon.com.Informationen zu GLyPharmaBis zu dieser Transaktion war GLyPharma eine in Montreal ansässigeeigenständige Gesellschaft (Canadian Controlled Private Corporation),die vom CTI Life Sciences Fund (CTILSF), einem in Montreal ansässigenprivaten VC-Fond, Ferring und Fonds de solidarité FTQ, einem inQuébec ansässigen, von Arbeitern gesponserten Fond, finanziert wurde.GLyPharma war bisher ein projektbezogenes, quasi-virtuellesUnternehmen, das von CTILSF in Zusammenarbeit mit Ferring geleitetwurde und sich der Entwicklung von innovativen Produkten in Phase 2widmete.Besuchen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/therachon).Besuchen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/therachon/).Pressekontakt:Morgan Warnersmwarners@gpg.com+1 (202) 337-0808ODERDanielle Canteydcantey@gpg.com+1 (202) 337-0808Logo - https://mma.prnewswire.com/media/755223/Therachon_Logo.jpgOriginal-Content von: Therachon AG, übermittelt durch news aktuell