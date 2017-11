Theodor-Wolff-Preisträger warnt vor subtiler Beeinflussung von Lokaljournalisten - #KressDebatte

Hamburg (ots) - In einem Debattenbeitrag für den Mediendienstkress.de warnt Thedor-Wolff-Preisträger Benjamin Piel vor derBeeinflussung, der Lokaljournalisten Tag für Tag ausgesetzt sind.Dabei gehe es nicht um Geld, erklärt Piel, dessen Beitrag auch fürdie verantwortlichen Verleger und Chefredakteure in den Medienhäusernvon äußerstem Interesse sein sollte: "Wer einen Journalisten aufseine Seite ziehen will, der bekommt das Unbezahlbare umsonst. Werseine Ziele erreichen will, der lobt den Journalisten, bis es allenscheußlich weh tut", schreibt der preisgekrönte Journalist.Piel, Redaktionsleiter der im Wendland erscheinenden"Elbe-Jeetzel-Zeitung", macht in dem kress.de-Debattenbeitrag klar:"Je größer die soziale Nähe, je kleiner das Verbreitungsgebiet, destowirksamer ist die Taktik, desto größer ist die Gefahr in dieEitelkeitsfalle zu tappen und in ihr mitsamt der eigenen Autonomie zuverenden. Kein Menschen enttäuscht gerne einen anderen. Doch geradeda setzt die Taktik der sozialen Bestechung an. Je lauter der Beifallfür Journalisten, desto schwieriger haben die es, die Klatschendennicht zu beklatschen."Nach verschiedenen Umfragen arbeiten mindestens 60 Prozent derRedakteure bei Deutschlands Tageszeitungen als Lokaljournalisten.kress hat Benjamin Piel, Jahrgang 1984, 2017 in seine "Hall ofFuture" aufgenommen.Mehr auf kress.de, dem Branchendienst: http://nsrm.de/-/4o7Pressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell