Theodor-Wolff-Preis für Hannes Koch, Vanessa Vu, Anne Lena Mösken, Lorenz Wagner und Malte Henk / Günter Bannas für das Lebenswerk geehrt

Berlin (ots) - Der Begriff "Heimat" spielte eine große Rolle beider Verleihung des Journalistenpreises der deutschen Zeitungen -Theodor-Wolff-Preis (TWP) am Abend des 20. Juni in Berlin. "Heimatwird gern in eine Richtung verengt, zu etwas Ausgrenzendem", sagteder Vorsitzende des TWP-Kuratoriums, Helmut Heinen, Herausgeber der"Kölnischen Rundschau", vor gut 300 geladenen Gästen im RadialsystemV. "Das darf nicht passieren."Ähnlich argumentierte die Jury, die sich beim Thema des Jahres"Heimat und die Fremden" entschloss, ausnahmsweise zwei Preise zuvergeben. Denn die ausgezeichneten Beiträge ermöglichten denPerspektivwechsel von den "authentisch und einfach lustig"geschilderten Erlebnissen eines Deutschen, der einen syrischenFlüchtling in seiner Familie aufnimmt, zu der anrührendenBeschreibung, wie ein Kind, Tochter von Emigranten, darum kämpft, inDeutschland zu Hause zu sein. So geht der mit 6000 Euro dotiertePreis in dieser Kategorie an Hannes Koch (taz - die tageszeitung,Berlin) für "Karim, ich muss dich abschieben" ebenso wie an VanessaVu (Zeit online) für "Meine Schrottcontainerkindheit".Preisträgerin in der mit 6.000 Euro dotierten Sparte "Lokales" istAnne Lena Mösken (Berliner Zeitung) für "Als wäre nichts gewesen".Sie habe, würdigte die Jury, in ihrer starken und spannend zulesenden Dokumentation der Ereignisse am Breitscheidplatz den Fokusauf die Gruppe der Helfer gerichtet, die bei solchen Ereignissen oftnicht beachtet wird. Und dies auf sprachlich hohem Niveau.Bei der ebenfalls mit 6.000 Euro dotierten Auszeichnung in derSparte "Reportage" porträtiert Lorenz Wagner (Süddeutsche ZeitungMagazin, München) in "Nach ihrer Pfeife" die Schiedsrichterin BibianaSteinhaus. In einem Metier, das dank täglicherFußballberichterstattung scheinbar komplett ausgeleuchtet ist, seiWagner der Arbeit und Motivation seiner Protagonistin sensationellnah gekommen und habe dem Wissen über den Beruf des Schiedsrichtersobendrein viele bisher unbekannte Facetten hinzugefügt, so die Jury.In der mit 6.000 Euro dotierten Kategorie "Meinung" hat sich die Juryfür Malte Henk (Die Zeit, Hamburg) für "Alles Zufall?" entschieden.Henk beschreibe auf intellektuell hohem Niveau, verbunden mitoriginellen Gedanken, "dass der Mensch in seinem Leben nachStrukturen sucht, obwohl alles Zufall ist".In seiner Laudatio auf den Preisträger für das Lebenswerk, denlangjährigen Parlamentskorrespondenten der "Frankfurter AllgmeinenZeitung", Günter Bannas, hob Bundestagspräsident a.D. WolfgangThierse hervor, dass es Bannas stets gelungen sei, politische Abläufeund Entscheidungen verständlich zu machen. "Das können nicht viele sowie er!" Thierse erinnerte sich dabei an Berichte des Journalistenüber Parteisitzungen der SPD in Bonn, bei denen er sich gefragt habe:"Woher weiß der das so genau - wo ich es nicht weiß, obwohl ich dochdabei war?"Bannas seinerseits sprach von einer gewissen "Wehmut" nach demkürzlichen Ausscheiden aus der aktiven Arbeit für die "FAZ". Geradejetzt "in diesen Zeiten - mit Seehofer, Söder, Angela Merkel - hätteich meinen hergebrachten Beruf, sagen wir noch drei Jahre, doch ganzgern weiter ausgeübt": Für die Gäste der Preisverleihung sang dieBerliner à-capella-Gruppe Die Terzenbrecher Schlager der 1920erJahre. Ausschnitte aus den preisgekürten Texten wurden vorgetragenvon den Schauspielern Franziska Junge und Felix von Manteuffel. Esmoderierte Jörg Thadeusz.Die Preisträger wie auch alle Nominierten und ihre Beiträge werdenauf der Website www.theodor-wolff-preis.de näher vorgestellt. DerJury gehören an: Nikolaus Blome (Stellvertretender Chefredakteur BILDund bild.de), Wolfgang Büscher (Ressortleiter Investigation/Reportagen, WELT/ Welt am Sonntag), Dr. Markus Günther (Autor,Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), Christian Lindner(Stellvertretender Chefredakteur Bild am Sonntag, Juryvorsitz),Lorenz Maroldt, (Chefredakteur Der Tagesspiegel), Professor BerndMathieu (Chefredakteur Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten),Annette Ramelsberger (Gerichtsreporterin Süddeutsche Zeitung). AnjaReich (Israelkorrespondentin Berliner Zeitung) und Cordula vonWysocki (Chefredakteurin Kölnische Rundschau).Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen -Theodor-Wolff-Preis ist die renommierteste Auszeichnung, die dieZeitungsbranche zu vergeben hat. Sie wird vom Bundesverband DeutscherZeitungsverleger ausgeschrieben und erinnert an den langjährigenChefredakteur des legendären Berliner Tageblatts, Theodor Wolff (1868- 1943). Wolff musste 1933 vor den Nazis ins französische Exilfliehen, wurde dort verhaftet und der Gestapo ausgeliefert und starb1943 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin.Die Namen der gut 450 Preisträger seit 1962 sowie Details zumPreis finden Sie im Internet unter www.theodor-wolff-preis.de.Folgen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/TheodorWolffPreis,Twitter @BdzvPresse und Instagram die_zeitungen #TWP18Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell