Theodor-Wolff-Preis Lebenswerk für Michael Jürgs / Jury nominiert 14 Beiträge / Festveranstaltung am 26. Juni in Berlin

Berlin (ots) - Jury und Kuratorium für den Journalistenpreis derdeutschen Zeitungen - Theodor-Wolff-Preis (TWP) haben beschlossen,den Journalisten Michael Jürgs mit dem Theodor-Wolff-Preis für dasLebenswerk auszuzeichnen. Jürgs sei als streitbarer und engagierterVerteidiger eines unabhängigen, aufklärerischen Journalismus immerwieder mit großen grundsätzlichen Beiträgen zum Journalismus inDeutschland hervorgetreten, heißt es in der Würdigung.Darüber hinaus nominierte die Jury 14 Beiträge in zwei Kategoriensowie für das Thema des Jahres. Die eigentlichen Preisträger der vomBundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) getragenenAuszeichnung werden erst am Tag der Preisverleihung am 26. Juni inBerlin gewählt und am Abend bekannt gegeben. An der Ausschreibunghatten sich 438 Journalistinnen und Journalisten beteiligt. Der Preisist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.Nominiert in der Kategorie Meinung überregional wurden FabienneHurst (Die Zeit, Hamburg) für "Gönn's dir, Genosse", Mariam Lau undCaterina Lobenstein (Die Zeit) für "Oder soll man es lassen?" undDaniel Schulz (taz - die tageszeitung, Berlin).In der Kategorie Meinung lokal wurden nominiert: Gregor PeterSchmitz (Augsburger Allgemeine) für "Heimat-Schutz" und Hannes Soltau(Der Tagesspiegel, Berlin) für "In betäubter Gesellschaft".Die Nominierten in der Kategorie Reportage lokal sind JuliusBetschka und Martin Nejezchleba (Berliner Morgenpost) für "Die totenBabys von Neukölln, Sebastian Dalkowski (Rheinische Post, Düsseldorf)für "Zwölf Meter über dem Meer" und Maris Hubschmid (DerTagesspiegel) für "Bis zum letzten Tropfen".Für die Kategorie Reportage überregional nominierte die JuryMarius Buhl (SZ-Magazin, München) für "Bis zum Letzten", ChristophCadenbach (SZ-Magazin) für "Der falsche Freund" und Tina Kaiser (Weltam Sonntag, Berlin) für "Der Volksvertreter".Die Nominierten beim Thema des Jahres "Welt im Umbruch -Demokratie in Gefahr?" sind: Peter Dausend (Die Zeit) für "Mitten imBeben", Anna Hunger (Kontext: Online, Stuttgart) für "'Sieg Heil' mitSmiley" und Andrian Kreye (Süddeutsche Zeitung, München) für"Berührungspunkte".Die Nominierten und ihre Beiträge werden in den kommenden Monatenin den Medien des BDZV und auf der Website www.theodor-wolff-preis.denäher vorgestellt.Der Jury gehören an: Nikolaus Blome (Jury-Vorsitz,Stellvertretender Chefredakteur Bild und bild.de), Wolfgang Büscher(Ressortleiter Investigation/ Reportagen, Welt/ Welt am Sonntag),Stefanie Gollasch (Chefredakteurin von Wolfsburger AllgemeinerZeitung, Peiner Allgemeiner Zeitung und Aller Zeitung), ChristianLindner (stellvertretender Chefredakteur Bild am Sonntag), LorenzMaroldt (Chefredakteur Der Tagesspiegel), Benjamin Piel(Chefredakteur Mindener Tageblatt), Annette Ramelsberger(Gerichtsreporterin Süddeutsche Zeitung), Anja Reich(Israel-Korrespondentin Berliner Zeitung) und Cordula von Wysocki(Chefredakteurin Kölnische Rundschau).Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen -Theodor-Wolff-Preis ist die renommierteste Auszeichnung, die dieZeitungsbranche zu vergeben hat. Sie wird vom Bundesverband DeutscherZeitungsverleger ausgeschrieben und erinnert an den langjährigenChefredakteur des legendären "Berliner Tageblatts", Theodor Wolff(1868 - 1943). Wolff musste 1933 vor den Nazis ins französische Exilfliehen, wurde dort verhaftet und der Gestapo ausgeliefert und starb1943 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin.Die Namen der gut 450 Preisträger seit 1962 sowie Details zumPreis finden Sie im Internet unter www.theodor-wolff-preis.de.