Theodor-Wolff-Preis Lebenswerk für Günter Bannas / Jury nominiert zwölf Beiträge / Festveranstaltung am 20. Juni in Berlin

Berlin (ots) - Jury und Kuratorium für den Journalistenpreis derdeutschen Zeitungen - Theodor-Wolff-Preis (TWP) haben beschlossen,den langjährigen Parlamentskorrespondenten der FrankfurterAllgemeinen Zeitung, Günter Bannas, mit dem Theodor-Wolff-Preis fürdas Lebenswerk auszuzeichnen. Bannas habe Maßstäbe für faire undunparteiische Berichterstattung gesetzt, heißt es in der Begründung.Der vor kurzem in den Ruhestand getretene Journalist sei mehr als 40Jahre ein herausragender Parlamentsberichterstatter zunächst in Bonnund dann in Berlin gewesen, "ein Vorbild für viele junge Kollegen".Darüber hinaus nominierte die Jury zwölf Beiträge in dreiKategorien sowie für das Thema des Jahres. Die eigentlichenPreisträger der vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)getragenen Auszeichnung werden erst am Tag der Preisverleihung am 20.Juni in Berlin gewählt und am Abend bekannt gegeben. An derAusschreibung hatten sich 404 Journalistinnen und Journalistenbeteiligt.Für die mit 6.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Sparte"Lokales" wurden nominiert: Kathrin Aldenhoff (Weser-Kurier, Bremen)für "Gefangen", Sebastian Dalkowski (RP online, Düsseldorf) für"Fanta unser", Anne Lena Mösken (Berliner Zeitung) für "Als wärenichts gewesen".Für die mit 6.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Sparte"Meinung" nominierte die Jury: Verena Friederike Hasel (Die Zeit,Hamburg) für "Ich bin nicht mehr links", Malte Henk (Die Zeit,Hamburg) für "Alles Zufall?", Hannes Soltau (Der Tagesspiegel,Berlin) für "Proletarier aller Länder, befreit euch!".Die Nominierten in der mit 6.000 Euro dotierten Auszeichnung inder Sparte "Reportage" sind: Patrick Bauer (Süddeutsche ZeitungMagazin, München) für "Ein graues Leben", Caterina Lobenstein (DieZeit, Hamburg) für "Warum verdient Frau Noe nicht mehr?", LorenzWagner (Süddeutsche Zeitung Magazin, München) für "Nach ihrerPfeife".Bei dem ebenfalls mit 6.000 Euro dotierten "Thema des Jahres"hatte sich die Jury 2018 für "Heimat und die Fremden" entschieden.Nominiert wurden: Hannes Koch (taz - die tageszeitung, Berlin) für"Karim, ich muss dich abschieben", Thorsten Schmitz und Verena Mayer(Süddeutsche Zeitung, München) für "Weil du Jude bist", Vanessa Vu(Zeit online) für "Meine Schrottcontainerkindheit".Die Nominierten und ihre Beiträge werden in den kommenden Monatenin den Medien des BDZV und auf der Website www.theodor-wolff-preis.denäher vorgestellt.Der Jury gehören an: Nikolaus Blome (StellvertretenderChefredakteur "Bild" und bild.de), Wolfgang Büscher (RessortleiterInvestigation/ Reportagen, "Welt"/ "Welt am Sonntag"), Dr. MarkusGünther (Autor "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"), ChristianLindner (Stellvertretender Chefredakteur "Bild am Sonntag",Juryvorsitz), Lorenz Maroldt (Chefredakteur "Der Tagesspiegel"),Professor Bernd Mathieu (Chefredakteur "Aachener Zeitung" und"Aachener Nachrichten"), Annette Ramelsberger (Gerichtsreporterin"Süddeutsche Zeitung"), Anja Reich (Israelkorrespondentin "BerlinerZeitung") und Cordula von Wysocki (Chefredakteurin "KölnischeRundschau").Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen -Theodor-Wolff-Preis ist die renommierteste Auszeichnung, die dieZeitungsbranche zu vergeben hat. Sie wird vom Bundesverband DeutscherZeitungsverleger ausgeschrieben und erinnert an den langjährigenChefredakteur des legendären "Berliner Tageblatts", Theodor Wolff(1868 - 1943). Wolff musste 1933 vor den Nazis ins französische Exilfliehen, wurde dort verhaftet und der Gestapo ausgeliefert und starb1943 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin.Die Namen der gut 450 Preisträger seit 1962 sowie Details zumPreis finden Sie im Internet unter www.theodor-wolff-preis.de.Folgen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/TheodorWolffPreisoder Twitter #TWP18 oder Instagram die_zeitungen