Themenwoche Hodenkrebs: BKK Mobil Oil übernimmt Kosten für zusätzliche Vorsorgeuntersuchung

Hamburg (ots) - Hodenkrebs gehört zu den seltenerenKrebserkrankungen, dennoch: Jedes Jahr erkranken in Deutschland über4.000 Männer an einem bösartigen Hodentumor.(1) Im Gegensatz zu fastallen anderen Krebserkrankungen treten die meisten Fälle in jungenJahren auf. Die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen greifen jedocherst ab dem 45. Lebensjahr. Um auch die Vorsorge junger Männer zugewährleisten, bietet die BKK Mobil Oil in Zusammenarbeit mit demBerufsverband der Deutschen Urologen e.V. ihren männlichenVersicherten als eine von wenigen gesetzlichen Krankenkassen vom 20.bis zum 45. Lebensjahr kostenlos und einmalig ein Screening deräußeren Genitalien an.Zur medizinischen Aufklärung veranstaltet die DeutscheGesellschaft für Urologie e. V. in Kooperation mit dem Berufsverbandder Deutschen Urologen e. V. vom 27.03.2017 bis zum 31.03.2017 dieThemenwoche Hodenkrebs. Durch zielgruppengerecht aufbereiteteInformationen sollen männliche Heranwachsende und junge Männer überdie Risikofaktoren für Hodenkrebs und die Früherkennung mittelsregelmäßiger Selbstuntersuchung aufgeklärt werden. "Die BKK Mobil Oilunterstützt die Kampagne aus voller Überzeugung und möchte mit demkostenlosen Screeningangebot für junge Männer einen Beitrag zu einembesseren Vorsorgeverhalten leisten", sagt Fabian Scharenberg,stellvertretende Bereichsleitung Verträge bei der BKK Mobil Oil. Dieerweiterte Krebsvorsorge im Bereich der äußerenGenitalien umfasst eine Ultraschalluntersuchung der Hoden undNebenhoden und kann einmalig zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr inAnspruch genommen werden.Nähere Informationen zu den umfangreichen Vorsorgeleistungen derBKK Mobil Oil gibt es im Internet unterwww.bkk-mobil-oil.de/vorsorge, weitere Hintergründe zur ThemenwocheHodenkrebs unter www.hodencheck.de.(1) Quelle: http://www.hodencheck.de/zahlen-fakten.html(29.03.2017).