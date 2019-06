Themenwoche Hitze: Mit TÜV Rheinland sicher durch die heißen Tage / Experten geben vom 1. bis 6. Juli auf www.tuv.com/hitze Tipps für heiße Sommertage / Umfrage zu Hitzeempfinden in Deutschland (FOTO)

Köln (ots) -Der Sommer 2018 war in Deutschland der zweitwärmste seit Beginnder Wetteraufzeichnungen. In Erinnerung bleiben neben der Hitze vorallem wochenlange Dürre und viel Sonne. Doch freuen sich die Menschenauf Freibadwetter oder leiden sie unter der Hitze? Wie stehen dieMenschen in Deutschland zum Hochsommerwetter? DasMeinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag von TÜV RheinlandAnfang Juni 2019 gefragt. Ergebnis der repräsentativen Umfrage: Knapp40 Prozent der Menschen in Deutschland empfinden einen heißen undtrockenen Sommer als angenehm; ebenso viele jedoch als unangenehm -und 22 Prozent mal positiv, mal negativ.Gesundheit und Sicherheit bei HitzeDoch unabhängig vom persönlichen Empfinden, vom Alter oder von dereigenen gesundheitlichen Situation: Tatsächlich wirkt sich extremeHitze auf den Alltag der Menschen an vielen Stellen aus. Wie mansicher durch die heißen Sommertage kommt, dazu haben die Experten vonTÜV Rheinland vom 1. bis 6. Juli zahlreiche Informationenzusammengestellt. In der Themenwoche Hitze geht der unabhängigePrüfdienstleister auf die Bereiche Arbeit, Freizeit, Gesundheit,Mobilität und Technik ein. Tipps geben die Fachleute von TÜVRheinland unter anderem dazu, was beim Kauf von mobilen Klimagerätenzu beachten ist, wie man sich bei Hitze richtig ernährt, wo Gefahrenauf heißen Straßen drohen, wie Gasflaschen für den Grill richtigtransportiert werden und wie man bei Hitze am Arbeitsplatzleistungsfähig und gesund bleibt.Auf der Seite der Themenwoche www.tuv.com/hitze lassen sich abMontag, 1. Juli, täglich neue Informationen, Fotos und Videosabrufen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-22 55Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell