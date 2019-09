Hamburg (ots) -Für viele Christen gehört das Lesen in der Bibel zu ihrem Alltag.Aber oft verschüttet die tägliche Routine zwischen Familie, Beruf undFreizeitplanung die Chance auf die Auseinandersetzung mit der Bibel -weil die Zeit fehlt, oder auch die Ruhe, sich darauf einzulassen.Doch die Bibel ist ein Buch voller Weisheiten, Verheißungen undErlebnissen mit Gott. Wer sich mit der Bibel beschäftigt, kann darausKraft für sein Leben schöpfen und lernen, Gott zu verstehen.In vielen Kirchen und Gemeinden gibt es Gruppen, die sichregelmäßig zum Bibellesen treffen und das Gelesene gemeinsamreflektieren. Bibel TV unterstützt dies bereits seit Jahren aktiv -z.B. mit einer täglichen Empfehlung aus der Bibel, die imProgrammheft aus dem Plan der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürBibellesen (ÖÄB) abgedruckt wird. Diese Arbeitsgemeinschaft willMenschen an die Bibel heranführen und bei ihrer Lektüre unterstützen,indem sie überschaubare Abschnitte daraus vorschlägt.Vom 13. bis 19. Oktober widmet Bibel TV dem Thema "Bibel lesen"einen zentralen Programmschwerpunkt. In unterschiedlichen Sendungen,vom Spielfilm bis zum Talk, dreht sich alles um Gottes Wort und wases bewirken kann. Dabei geht es auch um die Fragen, wie sich dermoderne Alltag mit der Botschaft der Bibel verträgt und welchen Sinnjeder aus der Lektüre für sein Leben ziehen kann.Alle Sendungen mit Highlights der Themenwoche "Die Bibel" aufBibel TV vom 13. bis 19. Oktober:Sonntag 13.10.201906:00 Hallo Benjamin - Das Buch der Bücher12:25 Gemeindehilfsbund - Bibelkunde Hebräerbrief13:30 Hallo Benjamin - Das Buch der Bücher14:45 Bibellesen mit Ulrich Parzany20:15 Wege zu Gottes Wort - Bibellesen im AlltagWieso fällt uns das Bibellesen häufig so schwer, obwohl der Willeda ist? Katharina Neumann will das herausfinden und lässt sich dabeivon einer Ordensschwester, jungen Menschen aus Hamburg, einemYouTuber und Mitgliedern der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürBibellesen inspirieren. 20:45 Roland Werner - Übersetzen heute Wiewürde Luther heute seine dynamische Übersetzung der Heiligen Schriftangehen und wie gelingt es, Menschen im Hier und Jetzt für die Bibelzu gewinnen? Roland Werner, Sprachwissenschaftler undleidenschaftlicher Bibelübersetzer, lässt den Zuschauer miterleben,wie er die Bibel aus den antiken Schriften übersetzt und aus denhistorischen Spuren Luthers Inspiration erfährt.Montag 14.10.201903:15 Das Gespräch - Bibeln für alle So viele Bibeln im Bibel TVStudio! Wofür braucht man die eigentlich? Genügt nicht eineÜbersetzung der Heiligen Schrift? Dr. Christoph Rösel von derDeutschen Bibelgesellschaft erklärt den Sinn der verschiedenenAusgaben11:00 Hautnah - Ein neuzeitlicher Bibelübersetzer11:30 Das Gespräch - Bibeln für alle20:00 Emmaus - Bibellesen 1 (Ehepaar Schulte)21:50 Das Gespräch: Ulrich Wendel - Dem Wort Gottes auf der SpurUlrich Wendel staunt immer wieder über die Bibel. Ganzverschiedene Autoren und biblische Bücher bilden ein großes Ganzes.Der Theologe lädt zu einer faszinierenden Entdeckungsreise ein undstellt Methoden des Bibelstudiums vor. Moderator: Matthias BrenderDienstag, 15.10.201900:00 Das Gespräch - Der Bibel-Zocker Bibel und Computerspiele - gehtdas zusammen? Auf jeden Fall! Das sagt jedenfalls der Theologe undFirmengründer Amin Josua. Er möchte ein Computerspiel erschaffen, indem der Spieler die Welt der Evangelien erkunden kann. Was genau sichdahinter verbirgt, verrät Amin Josua im Gespräch mit ModeratorWolfgang Severin.02:30 Emmaus - Bibellesen 1 (Ehepaar Schulte)03:15 Das Gespräch - Der Bibel-Zocker04:15 Hautnah - Ein neuzeitlicher Bibelübersetzer04:45 grenzenlos - Wo die Bibel lebendig wird05:45 Emmaus - Bibellesen 1 (Ehepaar Schulte)06:00 Gemeindehilfsbund - Bibelkunde Hebräerbrief06:45 Bibellesen mit Ulrich Parzany11:30 Das Gespräch - Ulrich Wendel12:00 Orgelträume - Musik und die Bibel - Jesus16:00 Die Bibel aus jüdischer Sicht - Tiere in der Bibel17:30 grenzenlos - Wo die Bibel lebendig wird18:00 Hautnah - Ein neuzeitlicher Bibelübersetzer20:00 Emmaus - Bibellesen 2 (Ehepaar Schulte)23:30 Antworten mit Bayless Conley - Gottes Handbuch für dein Leben1/2Mittwoch, 16.10.201900:00 Das Gespräch - Was ist wirklich Gottes Wort?02:30 Emmaus - Bibellesen 2 (Ehepaar Schulte)03:15 Das Gespräch - Was ist wirklich Gottes Wort?05:45 Emmaus - Bibellesen 2 (Ehepaar Schulte)10:00 Kirche neu erleben - Die Bibel - Mehr als ein Buch11:00 Hautnah - Faszination Bibel11:30 Das Gespräch - Was ist wirklich Gottes Wort? Eine Bibelstelle -unzählige Auslegungen. Wie können wir in der Bibel dem reinen WortGottes auf die Spur kommen? Oder geht das gar nicht? Prof. KlausBerger gibt im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin Antworten.20:00 Emmaus - Bibellesen 3 (Ehepaar Schulte)20:15 Charles Haddon Spurgeon: Der VolkspredigerSpielfilmIn einer kalte Winternacht sucht der junge Spurgeon Zuflucht in einerKirche - und sein Leben ändert sich grundlegend: Aus einembekennenden Sünder wird ein bekennender Christ, der Gottes Wortleidenschaftlich in die Welt trägt. Mit nur 19 Jahren soll erHauptpastor der größten Kirche Londons zu werden - doch Widersacherschmieden bereits ihre Pläne, Spurgeon zu stürzen ...21:30 Wege zu Gottes Wort - Bibellesen im Alltag22:00 Buch-Gespräche: Youcat Jugendbibel der katholischen Kirche22:15 Gemeindehilfsbund: Glaubenskunde - Bibelverständnis 23:30Antworten mit Bayless Conley - Gottes Handbuch für dein Leben 2/2Donnerstag, 17.10.201900:00 Das Gespräch - Bibellesen - wie geht das?02:30 Emmaus - Bibellesen 3 (Ehepaar Schulte)03:15 Das Gespräch - Bibellesen - wie geht das?04:15 Hautnah - Faszination Bibel05:45 Emmaus - Bibellesen 3 (Ehepaar Schulte)09:15 Bibellesen mit Ulrich Parzany11:00 Hautnah - Mehr drin als man glaubt - Marketing für die Bibel11:30 Das Gespräch - Bibellesen - wie geht das?15:30 grenzenlos - Wo die Bibel lebendig wird20:00 Emmaus - Bibellesen 4 (Ehepaar Schulte)Freitag, 18.10.201900:00 Das Gespräch - Bibel auf ökumenisch02:30 Emmaus - Bibellesen 4 (Ehepaar Schulte)03:15 Das Gespräch - Ulrich Wendel04:15 Hautnah - Mehr drin als man glaubt - Marketing für die BibelAls Kommunikationsdesigner hat Heiko Rafflenbeul eine Diplomarbeitüber die Bibel geschrieben. Er sieht die Bibel nach wie vor alshochaktuell an und möchte sie ins Gespräch bringen.05:45 Emmaus - Bibellesen 4 (Ehepaar Schulte)06:00 Stunde des Höchsten - Auf die Bibel ist Verlass! Dergeheimnisvoll anmutende Name "Bibliorama" bezeichnet ein Erlebnis-und Mitmach-Bibelmuseum in Stuttgart. Hier wird die Bibel in dreiDimensionen dargestellt und sinnlich erlebbar gemacht. Pfarrer HeikoBräuning ist dort und beantwortet im Dialog mit FranziskaStocker-Schwarz, der Direktorin des Museums, Fragen rund um die Bibelund ihre Relevanz in der heutigen Zeit.06:45 Bibellesen mit Ulrich Parzany07:27 E wie evangelisch - die Bibel11:30 Das Gespräch - Bibel auf ökumenisch14:30 Kirche neu erleben - Die Bibel - Mehr als ein Buch18:15 Buch-Gespräche: Youcat Jugendbibel der katholischen Kirche Erist das zweitmeist verkaufte katholische Buch der Welt: der Youcat.Der Jugend-Katechismus der Katholischen Kirche wurde in 39 Sprachenübersetzt. Die Gesamtauflage liegt bei mehr als fünf Millionen. SeineSprache ist jugendgemäß, ebenso seine Aufmachung. Seit seinemErscheinen im Jahr 2011 sind zahlreiche Produkte entstanden, die aufden Youcat verweisen und auf der gleichen Wellenlänge schwingen: Siesind peppig, cool und fromm. Das neueste Youcat-Erzeugnis ist dieYoucat Jugendbibel. Sie enthält die Texte der Einheitsübersetzung undbietet erklärende Hinweise von und für Jugendliche. Maßgeblichverantwortlich für die Jugendbibel ist Bernhard Meuser. Mit ihmunterhält sich Anselm Blumberg über das neue Werk.20:00 Emmaus - Bibellesen 5 (Ehepaar Schulte)20:15 Der Fall JesusSpielfilmMit seiner Art, stets gnadenlos Fakten aufzuspüren und die Wahrheitzu suchen, hat Lee Strobel sich als investigativer Journalist zuBeginn der 80er Jahre einen Namen gemacht. Als er eine Beförderungbei der Chicago Tribune erhält, scheint alles bestens zu laufen. Dochdie Welt des überzeugten Atheisten gerät gewaltig ins Wanken, alsseine Frau Leslie Christin wird. Fortan setzt Lee alles daran, sie zuüberzeugen, dass das Christentum Humbug sein muss. Er tut das auf dieWeise, die er am besten beherrscht: Er sammelt Fakten und Beweise.Allerdings erhält er auf dieser Suche nicht die Antworten, die ersich gewünscht hatte. Lee muss sich einer für ihn bis dahinundenkbaren Wahrheit stellen. Basierend auf der wahren Geschichte vonLee Strobel auf Grundlage seines Buches "The Case For Christ".22:05 Fliegen für Gottes Herrlichkeit - Die Orville-Rogers-Story"Jesus ist nicht nur gekommen, damit wir ewiges Leben haben. Er istauch gekommen, damit wir ein erfülltes Leben haben. Und ich habe ihnbeim Wort genommen". Orville Rogers wollte schon als kleiner JungePilot werden. Er flog Maschinen jeder Größe, ob bei der Air Forceoder einer privaten Fluggesellschaft. Doch besonders große Freudemachte es ihm, Flugzeuge für Missionspiloten an deren Einsatzorte zubringen. Doch das ist nicht seine einzige große Leidenschaft ... In dem Film erzählt der über 100-Jährige aus seinem bewegten Leben.Samstag 19.10.201902:30 Emmaus - Bibellesen 5 (Ehepaar Schulte)03:15 Der Fall Jesus05:45 Emmaus - Bibellesen 5 (Ehepaar Schulte)09:00 Bibellesen mit Ulrich Parzany09:15 Gemeindehilfsbund - Bibelkunde Römerbrief17:00 Drive thru History 2 Folgen - Unterwegs durch die Evangelien18:30 Wege zu Gottes Wort - Bibellesen im Alltag20:15 Die Bibel - Moses 121:45 Das Markus-Evangelium LUMO23:55 Wege zu Gottes Wort - Bibellesen im Alltag