Thementag Reisen im WDR: 18 Stunden die schönsten Urlaubsziele in Deutschland und im benachbarten Ausland

Köln (ots) - Wohin reisen, wenn Corona unsere Urlaubspläne durchkreuzt? Der große Thementag Reisen am 21. Juni 2020 im WDR Fernsehen präsentiert 18 Stunden lang die schönsten Urlaubsziele in Deutschland und im benachbarten Ausland: von der Nordsee bis ins Allgäu, von Amsterdam bis nach Berlin. Gleichzeitig zur Übertragung von 00:45 Uhr bis 18.45 Uhr im WDR Fernsehen gibt es einen Livestream auf der Webseite und einen 18-Stunden-Livechat auf dem YouTube-Reisekanal des WDR, der inzwischen über 100.000 Abonnenten zählt. Und über Instagram WDR Reisen erfährt das Publikum, was hinter den Kulissen des 18-stündigen Schwerpunkts passiert. Daniel Aßmann moderiert den Thementag. Er stellt unterhaltsame und informative Reisereportagen vor, gibt Tipps zu Städtetrips und für Campingfreunde - und bringt viel Urlaubsflair in die heimischen Wohnzimmer.Live von der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Der Thementag beginnt um 00.45 Uhr mit Tamina Kallert und einer "Wunderschön"-Reise nach Rügen. Den Abschluss macht um 18.00 Uhr die Sendung "Tiere suchen ein Zuhause" mit einem Schwerpunkt über Urlaub mit Tieren. Immer mehr Touristen entdecken das Ruhrgebiet als Reiseziel. Ein Grund mehr für Daniel Aßmann, sein Basislager auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort aufzuschlagen. Hier wird er von Yvonne Willicks unterstützt, die in der Ruhrgebietsstadt zuhause ist. Spektakuläre Nachtaufnahmen von lebendiger Industriekultur in Duisburg sowie Schalten zum Drachenfels bei Königswinter und zu einem Campingplatz in Paderborn verbinden die einzelnen Reisesendungen.Nordseeinseln und Camping-UrlaubZu den beliebtesten Zielen der Deutschen gehören die Nordseeinseln, die ebenso ihren Platz am Tag des Reisens finden wie die Niederlande, der Bodensee, Südtirol oder Tamina Kallerts Wanderung über die Alpen von Oberstdorf nach Meran. Wassersportfans können sich auf eine entschleunigte Reise "Mit dem Trethausboot über die Ruhr" freuen. Es gibt Tipps für die coolsten Übernachtungsmöglichkeiten. Und weil Corona-Zeit auch Campingzeit ist, dürfen die beiden Reportagen "Wir werden Camper" nicht fehlen.Städtetrips nach der Corona-ZwangspauseStädtereisen liegen im Trend. Ein Tag in Düsseldorf oder Leipzig hat seine Reize genau wie ein Besuch in Frankfurt oder Freiburg, Berlin oder Amsterdam. Aber wie hat sich die Corona-Zwangspause ausgewirkt? Was ist in den Städten überhaupt möglich? Und wie gehen die Hoteliers mit den Beschränkungen um? Daniel Aßmann geht diesen Fragen auf den Grund und gibt Tipps für Städtetrips.Erfolgreicher YouTube-Reisekanal des WDR "Einige der Filme, die am Thementag laufen, wurden zuerst für das Netz produziert, für den YouTube-Reisekanal des WDR", erklärt WDR-Redakteur Jörn Bergmann. "Jetzt holen wir diese Beiträge ins Fernsehen." Das Interesse der Reisefans sei groß, der WDR-Reisekanal habe inzwischen über 100.000 Abonnenten. Gerade die Live-Sendungen von der Messe "Boot" im Januar und rund um das Camping sprechen junge Leute und Familien an.Weitere Informationen auf der Übersichtsseite: www.reisen.wdr.deHier geht es zum Livestream: https://www1.wdr.de/verbraucher/freizeit/reisen/reisen-sommer-100.htmlLivechat auf dem YouTube-Reisekanal des WDR: https://www.youtube.com/channel/UC2kuG2O3pr60xmclc2c6b4gBlick hinter die Kulissen auf:instagram.com/wdrreisen/Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4628546OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell