Thementag: Einmal um die ganze Welt, Freitag, 1. November 2019

Bonn (ots) - phoenix lädt am 1. November 2019 ein zu einer Entdeckungstour rundum den Globus - vom Süden Afrikas bis nach Alaska. Die Korrespondenten von ARDund ZDF zeigen uns atemberaubende Natur, faszinierende Landschaften undMetropolen; sie erzählen von außergewöhnlichen Menschen und ihren Geschichten.Neben Eissurfen in Kamtschatka geht es auch um die Auswirkung des Klimawandelsauf die Natur, den Rohstoffexportboom in Lateinamerika sowie Asien zwischenTradition und Moderne.08:15 Uhr | Ist Europa noch zu retten? - Eine Reise zu denSchicksalsorten der EUEin Film von Anne Gellinek, Ina D'Hondt und Stefan LeifertDie Begeisterung für die Vision Europa ist genervtem Ärger darübergewichen, dass in Osteuropa scheinbar mehr Probleme unter den Teppichgekehrt als gelöst werden.09:45 Uhr | Im Herzen Afrika - Auswanderern auf der SpurEin Film von Sandra TheißBernhard Walther hat die Liebe nach Namibia gebracht. Zusammen mitseiner Frau Marita baut und vertreibt er in Windhoek E-Bikes, made inAfrica - for Africa.10:30 Uhr | Wilderern auf der Spur - Die Hüter vom Kruger NationalParkEin Film von Thomas DenzelDer Gestank ist bestialisch. Ranger Rendani Nethengwe schneidet tiefins Fleisch des toten Elefanten - er muss die Gewehrkugel finden, mitder illegale Jäger das Tier getötet haben. "Es ist traurig", sagt er."Wilderer zerstören die Zukunft unseres Landes - die Tiere sind unserKapital, sie bringen Touristen und damit Geld ins Land."12:00 Uhr | Alte Fesseln, neue Träume - Asien in der ZwischenzeitEin Film von Normen OdenthalWeit zurück und ganz weit vorn - auf unserer Reise durch Asientreffen wir auf beide Phänomene. Manchmal scheint es eine ZeitreiseRichtung Mittelalter, wenn in Pakistan in Namen der Familienehregetötet wird, weil die tiefverwurzelten gesellschaftlichen Regeln dasso fordern.12:45 Uhr | Bretter, die die Welt bedeutenEin Film von Gábor HalászSie brauchen mehr als Wind und gute Wellen. Davon gäbe es hier inCox's Bazar - im Süden von Bangladesch - genug. Acht Mädchentrainieren im Surfclub an einem der längsten Strände der Welt.14:15 Uhr | Madagaskar - Arme reiche SchatzinselEin Film von Sabine BohlandScharen von Glücksrittern haben sich in den Osten Madagaskarsaufgemacht, in der Hoffnung, das große Los zu ziehen. Es geht umSaphire, durch die dort viele Menschen zu etwas Wohlstand kommenwollen.16:30 Uhr | Achtzehn Inseln im Atlantik - Die Einsamkeit derFäröerEin Film von Clas Oliver RichterMitten im Nordatlantik, zwischen Großbritannien und Island, liegendie Färöer. Die Inselgruppe gehört zu Dänemark, ist aber nicht in derEU. 50.000 Menschen leben auf den 18 Inseln, pflegen ihre Traditionenund ihre Sprache, das Färingisch.17:15 Uhr | Europas letzte SherpasEin Film von Jürgen OsterhageWenn es Frühjahr wird in der Hohen Tatra, dann beginnt die Zeit derstarken Männer.18:00 Uhr | Die Eissurfer von KamtschatkaEin Film von Birgit VirnichWer in Kamtschatka surft, der ist hart wie Stahl.Schön-Wetter-Surfern dürfte hier schnell das Lächeln gefrieren. Abergenau das macht es so einzigartig.18:45 Uhr | Alaska im KlimawandelEin Film von Jan Philipp BurgardAuf den ersten Blick ist Alaska ein Abenteuerland, bekannt für seineNaturwunder. Doch auf den zweiten Blick ist Alaska auch einUS-Bundesstaat, der in besonderer Weise von den Folgen desKlimawandels herausgefordert wird.20:15 Uhr | Blei im Blut - Südamerikas Rohstoffboom und die FolgenEin Film von Matthias Ebert und Simon RiescheWir benutzen täglich Dinge, die woanders produziert wurden. Wirtelefonieren mit dem Handy, trinken Wasser aus Kupferrohr-Leitungenoder nutzen Windenergie von Windrädern. Die Produktion all dieserProdukte werden riesige Mengen an Rohstoffen benötigt, die in großemAusmaß in Südamerika gefördert werden.23:15 Uhr | Auf Leben und Tod - Rodeo in BrasilienEin Film von Matthias EbertPaulo Emilio schreitet über die riesige Festivalfläche inFernandopolis bei São Paulo. Er ist einer der Bosse desbrasilianischen Rodeos, besitzt riesige Rinderzucht-Farmen und dazudutzende Wettkampf-Stiere. Aber nicht irgendwelche: Emilios Tiereräumen regelmäßig Preise ab, womit er - neben der Zucht - riesigeGewinne macht.00:00 Uhr | Die Seelensammler von BangkokEin Film von Norbert LübbersThailand ist ein gefährliches Pflaster - gerade im Straßenverkehr. Inkaum einem anderen Land ist die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall umsLeben zu kommen, so groß. Vor allem in der Millionenmetropole Bangkokkracht es ständig. Rund neun Millionen Menschen leben hier. Undgenauso viele Autos und Motorräder drängeln sich durch den Verkehr.Die einzige Hoffnung für die Opfer von Unfällen sind dieSeelensammler. Freiwillige Helfer, die sich ohne Bezahlung die Nächteum die Ohren schlagen.03:00 | Luxus auf Schienen - Mit dem Zug durch den Süden AfrikasEin Film von von Timm KrögerEs klingt wie ein Traum: In einem Luxuszug einmal quer durch dassüdliche Afrika reisen. Der Rovoszug macht es möglich.04:30 Uhr | Die Wiege der Düfte - Jasminernte im ägyptischenNildeltaEin Film von Thomas AdersDer ägyptische Jasmin gehört zu den teuersten Düften der Welt, vieleder weltbekannten Parfumhäuser in den USA oder Frankreich verwendendas betörend-kräftige, fruchtige Aroma für ihre Kreationen.