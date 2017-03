Baden-Baden (ots) -Als Martin Luther im Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen denAblassmissbrauch veröffentlichte, ahnte er nicht, dass das die Weltverändern würde. Im Zeitalter der Reformation und der Renaissance waralles im Umbruch: Religion, Wissenschaft, Kunst, Glaube und derLebensalltag. Mit Experten, Experimenten, Reenactments undComputeranimationen lässt der SWR die Welt vor 500 Jahren wiederlebendig werden. Den Auftakt macht "Geschichte im Südwesten" mit der90-minütigen Dokumentation "Das Zeitalter der Reformation imSüdwesten" am Sonntag, 9. April 2017, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen."Das Weib soll schweigen" läuft am Karfreitag, 14. April 2017, um12:45 Uhr im SWR Fernsehen. "Planet Schule" folgt jeweils Dienstag,16., 23. und 30 Mai 2017 um 7 Uhr mit je zwei 15-minütigen Folgen des"Renaissance Experiments".Reformation im Südwesten - auf den Spuren von Luther, Brenz undKepler"Das Zeitalter der Reformation im Südwesten" von Peter Prestelführt die Zuschauer zu den entscheidenden Plätzen der Epoche in derRegion. Zusammen mit Wissenschaftsjournalist Dennis Wilms geht es zumBeispiel nach Worms und Heidelberg, wo Luthers Auftreten für Furoresorgte. Von Luthers Lehre "infiziert" war es Johannes Brenz, der dieneue Lehre im Südwesten verbreitete. In Tübingen wurden Generationenevangelischer Pfarrer ausgebildet und Geistesgrößen wie Kepler undSchickhardt stellten die wissenschaftliche Welt auf den Kopf. Solegte zum Beispiel Johannes Kepler aus Weil der Stadt einenForschungsgrundstein für die Astronomie und mit Johannes Gutenbergaus Mainz begann eine Revolution der Medien, ohne die auch LuthersLehre im Südwesten nicht so rasche Verbreitung gefunden hätte. Vonden Entdeckungen in der Neuen Welt, bei der auch Abenteurer aus demSüdwesten dabei waren, über die enttäuschten Hoffnungen deraufständischen Bauern bis hin zur Ansiedlung von protestantischenGlaubensflüchtlingen aus den Niederlanden - der Film zeigt ein Epochevoller Umbrüche und Bewegungen. "Das Zeitalter der Reformation imSüdwesten" wird am Sonntag, 9. April 2017, um 20:15 Uhr im SWRFernsehen ausgestrahlt.Doku-Thriller: Die Luther MatrixWas verbindet einen Whistleblower von heute mit Martin Luther?Dokumentation und anspruchsvolle Krimi-Unterhaltung verschmelzen in"Die Luther Matrix" zu einem spannenden Doku-Thriller. Im Zentrumstehen: ein Whistleblower, das Bundeskanzleramt, Geheimdienste und -Martin Luther. Carsten von Lupfen (Marek Harloff) arbeitet alsSystemadministrator im Kanzleramt. Eine hochkarätigeErmittlungsgruppe des Staatsschutzes beschattet ihn, da von Lupfengeheime Dokumente und Daten kopiert, veröffentlicht und weiterePublikationen angekündigt hat. Die Ermittler kommen nur langsamdahinter, dass von Lupfen die Motivation und moralischeRechtfertigung für sein Tun offensichtlich aus den historischenEreignissen und Entwicklungen um den Reformator Martin Luther zieht.Für das Ermittler-Team beginnt eine dokumentarische, intensive undnervenaufreibende Spurensuche an Originalschauplätzen zusammen mitrenommierten Luther-Experten. Die Federführung für dieses zentraleProjekt der Fachredaktionen der ARD-Koordination Kirchliche Sendungenzum Reformationsjahr 2017 liegt beim SWR. Der Film ist eineProduktion von dm-film Hamburg im Auftrag der ARD und wird am 11.April um 22:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Die weibliche Seite der Reformation: Katharina Schütz ZellDie Straßburgerin Katharina Schütz suchte wie Luther einengnädigen Gott. Sie war die erste Bürgerin, die einen Priesterheiratete, den Münsterprediger und Reformator Matthäus Zell, in demsie einen Seelenverwandten fand. Sie schrieb nicht nur Briefe an denBischof, an verfolgte Reformationsanhänger und die Bürger der StadtStraßburg, sie ließ sie auch drucken und verbreiten. Ihretheologische Bildung - Frauen durften erst 400 Jahre später studieren- erhielt sie durch Predigtbesuche, Lesen der Reformationsschriften,die in Straßburg gedruckt wurden, und durch Diskussionen mitdurchreisenden Reformatoren, die bei ihr logierten. Während desAbendmahlsstreits, der letztlich die Reformation spaltete, reiste siemit ihrem Mann zu Luther nach Wittenberg, um für eine Verständigungmit Zwingli zu werben. Der Film von Ute-Beatrix Giebel zeichnet mitBildern, Originaltexten und dokumentarischen Teilen das Porträt einerReformatorin mit großem theologischen Sachverstand und großem Herzen."Das Weib soll schweigen - Die Reformatorin Katharina Schütz Zell"wird am Karfreitag, 14. April 2017, 12:45 Uhr im SWR Fernsehengezeigt.Achtteilige Doku-Serie: Die Tatorte der ReformationEine Welt im Umbruch: die Zeit der Reformation. Doch was fand wostatt? In der achtteiligen Dokumentation begibt sich Schauspieler undTheologe Julian Sengelmann auf eine Reise in die Vergangenheit undbesucht die Tatorte der Reformation. Wer starb in den Käfigen am Domzu Münster? Warum endete Jan Hus auf dem Scheiterhaufen? MussteMartin Luther nach einem Duell ins Kloster fliehen? Wie konnte ausdem einstigen Flüchtling Calvin später ein Tyrann werden? DieReformationsgeschichte ist reich an dramatischen, brutalen undmysteriösen Ereignissen. Die Reihe beschreibt die Täter und ihreMotive, sortiert Mythen und Fakten und schlägt immer wieder den Bogenzur Gegenwart. Diese Reihe, von MDR und SWR produziert, wurde bereitsAnfang 2017 im MDR Fernsehen ausgestrahlt und wird ab 14. Aprilerstmals im SWR Fernsehen gezeigt.Planet Schule: "Das Renaissance Experiment"Bei Planet Schule startet die Reihe am 16. Mai, 7:00 Uhr (weitereSendedaten der Folgen s.u.). In Folge 1 von "Das RenaissanceExperiment" geht es um den "Kampf um den richtigen Glauben". MartinLuther war ein Meister in der Handhabung der damals neuen Medien. Erverbreitete seine Thesen auf Flugblättern, was nur durch dieverbesserte Technik des Drucks möglich war. Was dazu alles nötig war- vom Papier bis zur Druckerschwärze - zeigt Planet Schule ineindrucksvollen Experimenten. Folge 2 widmet sich der "Zeit derEntdecker": 1507 fertigte der badische Kartograf Martin Waldseemüllerdie erste Weltkarte mit dem neu entdeckten Kontinent Amerika. Erstellte auch die ersten Globen her - "Planet Schule" baut nachoriginaler Karten-Projektion einen Waldseemüller-Globus nach. Folge3, "Der Bauernkrieg", führt zur Entwicklung der ersten Kanonen unddemonstriert, wie man die spätmittelalterliche Waffe mit historischenMitteln nachbauen kann. "Ein neuer Blick auf die Welt" macht in Folge4 sichtbar, wie Astronomie und Mathematik immer mehr an Bedeutunggewinnen und erste Rechenmaschinen entwickelt werden. Dennis Wilmstestet einen "Renaissance-Computer". In Folge 5 geht es um "Die neuealte Kunst", in der die Formen und die Ästhetik der Antikewiederentdeckt wurden. Renaissance-Architektur wird in einer3D-Animation des Heidelberger Schlosses vorgestellt und dieDrucktechnik des Kupferstichs im Experiment gezeigt. Die letzte Folgeder Reihe beginnt mit einem Flüchtlingsdrama, das sich vor 450 Jahrenereignet hat. Protestantische Glaubensflüchtlinge aus denNiederlanden zogen in die Kurpfalz und brachten ihre Handwerkskunstmit.Sendungen:"Das Zeitalter der Reformation im Südwesten", Dokumentation der Reihe"Geschichte im Südwesten", Sonntag, 9. April 2017, 20:15 Uhr"Die Luther-Matrix", Dienstag, 11. April 2017, 22:45 Uhr im Ersten"Das Weib soll schweigen - Die Reformatorin Katharina Schütz Zell" am14. April 2017, 12:45 Uhr im SWR Fernsehen"Tatorte der Reformation" (8 mal 15 Minuten) im SWR Fernsehen: Folgen1 und 2 am Freitag, 14. April, ab 9:30 Uhr, Folge 3 um 12.30 Uhr.Folgen 4 und 5 am Samstag, 15.4., ab 9:50 Uhr. Folgen 6 und 7 amSonntag, 16.4. ab 9:35 Uhr Folge 8 am Montag, 17.4., um 9:40 Uhr"Planet Schule": Folge 1 "Kampf um den richtigen Glauben" und Folge2, "Die Zeit der Entdecker", Dienstag, 16. Mai 2017 ab 7 Uhr. Folge 3"Der Bauernkrieg" und Folge 4 "Ein neuer Blick auf die Welt" " amDienstag, 23. Mai 2017 ab 7 Uhr. Folge 5 "Die neue alte Kunst" undFolge 6 "Neue Städte für neue Bürger" am Dienstag, 30. Mai 2017 ab 7UhrAlle Planet Schule Sendungen stehen mit Begleitmaterial ab Mitte Maionline: http://x.swr.de/s/renaissanceFotos über www.ARD-Foto.de