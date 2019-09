Frankfurt/Main (ots) -Entsandt von Auswärtigem Amt und DOSB mit DFB und DLV tragenSportexpert*innen seit mehr als 60 Jahren ihr Wissen in die Welt. Sieernten Dank, Vertrauen und die Bestätigung, dass Sport dieVerhältnisse an der einen oder anderen Stelle besser machen kann.Falls Sie sich für internationale Sportentwicklung interessieren -unten finden Sie die aktuellen Kurz- und Langzeitprojekte nachHerkunftsorten der Expert*innen geordnet, so dass Sie "Ihren"Experten aus Ihrem Verbreitungsgebiet identifizieren können. Wirvermitteln Ihnen gern einen Kontakt.Auf dem Auslandsexpertenforum 2019 (12. - 14. September inFrankfurt) haben wir den derzeitigen Langzeitexpert*innen Dr. CarolinBraun (Botswana/Fußball/Eberbach), Monika Staab(Gambia/Fußball/Dietzenbach), Michael Nees (Kosovo/Fußball/Stutenseebei Karlsruhe) und Oliver Scheer (Bolivien/Leichtathletik/Solingen)drei Fragen gestellt:Sie bringen Know-How mit in Ihr Gastland - was bekommen Sie imGegenzug zurück?Dr. Carolin Braun: Mich begeistert und motiviert vor allem dieLeidenschaft und die Begeisterung der Kids, die man zu besserenTalenten macht auf der rein sportfachlichen Seite und auch auf dermenschlichen Ebene mit Kompetenzen, die sie für ihre Schule brauchenoder für ihr weiteres Leben. Genauso wie bei den Trainern, die sichfreuen, dass man sein Wissen mit ihnen teilt und dass man gemeinsamdaran arbeitet, dass jeder Einzelne besser wird.Monika Staab: Jeder gibt Dir ein Lächeln. Das gibt Dir einfachEnergie für dich selbst, dass du glaubst, etwas Sinnvolles im Lebenzu machen. Das ist mein Beweggrund, auch vieles hier aufzugeben, seies Familie oder Freunde. Ich denke, es überwältigt einen, diepositiven Eindrücke, die wir als Experten den Menschen geben und dieDankbarkeit, die wir dann auch wieder zurückbekommen.Michael Nees: Man bekommt extreme Anerkennung, Dankbarkeit undauch sehr viel Unterstützung die Arbeit weiterzuführen, wenn man siegut macht.Oliver Scheer: Man bekommt natürlich Dank, kulturellen undsozialen Austausch und man erhält natürlich auch eine Plattform, woman sich wirklich mit den deutschen Werten und dem deutschen Wisseneinbringen kann. Das ist immer mit einer Kompromissbereitschaft derBolivianer verbunden, sich dort auszutauschen und aus denLokalbedingungen die besten Ergebnisse zu erzielen.Was können Sie mit Ihrem Projekt konkret verbessern?Dr. Carolin Braun: Bei der Trainerausbildung ist es super, dasswir jetzt zum ersten Mal dezentral sind. Wir fahren also in Regionen,in die vorher kein Ausbilder gefahren ist und machen mit Lehrernkleine 3-Tages-Workshops, um die Basics zu vermitteln, die sonst oftzu kurz kommen. Und das Andere ist ganz klar das Mentoring derU-Nationalmannschaften, wo wir z.B. im Frauenbereich gerade in denTokio 2020 Qualifiers zwei Runden überstanden und Südafrika zumersten Mal geschlagen haben.Monika Staab: In Afrika ist es meistens sehr schwierig, alle aneinen Tisch zu bekommen. Die Teamfähigkeit ist ein Schlüssel. ImLangzeitprojekt habe ich jetzt festgestellt, dass wir das erreichthaben, im Kurzzeitprojekt ist das schwieriger. Wir haben es z.B.erreicht, dass Schulministerium und Fußballverband zum ersten Malzusammenarbeiten. Und jetzt erkennen die Schulen, was das bedeutetfür ihre Kinder - vor allem die jungen Mädchen - und dass jetzt auchMädchen Fußball spielen sollen und dürfen.Michael Nees: Kosovo ist jetzt in der internationalen Anerkennungund ich kann ihnen wirklich helfen, sich besser vorzubereiten, wassie da im organisierten internationalen Fußball erwartet. Das könnendie ganzen Projektförderungen, Strukturentwicklungsmaßnehmen, die vonder UEFA vorgeschrieben werden um z.B. in die Trainerkonventionaufgenommen zu werden sein oder auch in die Grassroots-Chartaaufgenommen zu werden. Aber auch in der Talentförderung, wie manTrainerkurse für alle fair zugänglich organisiert und dass manErgebnisse aufgrund von Verdienst und Mitarbeit erzielen kann.Oliver Scheer: Es hat viel mit Arbeitsmentalität zu tun. Dass mansagt, gewisse Werte führen zu bestimmten Ergebnissen. Einsatz vonArbeit bringt Veränderung. Das heißt nicht, dass man immer dasdeutsche Konzept kopiert, es kann aber als eine Art Role Modeldienen. Dass wir sagen, wir stehen für was, ich deklariere einErgebnis und mit Euch zusammen wollen wir dieses Ergebnis verfolgenund als Team umsetzen.Warum kann Sport an der einen oder anderen Stelle in derEntwicklung besser helfen als andere Inhalte?Dr. Carolin Braun: Sport verbindet. Wir teilen die Leidenschaft,wir brauchen auch gar nicht die gleiche Sprache zu sprechen. Wirkönnen auch ganz viel an Sozial- und Selbstkompetenzen vermitteln,die unglaublich wichtig sind für das spätere Leben, für die Schule,aber auch für das Arbeitsfeld. Oder wenn man an Gesundheit denkt undwie man ihnen dann dazu Wissen vermittelt. Denn im Klassenraum hörensie manchmal eben nicht zu, es sind ja schließlich Kinder, aber aufdem Fußballfeld, wenn man es also schafft, den Sport mit Themen zuverbinden, so dass trotzdem der Sport im Vordergrund steht undgleichzeitig Wissen vermittelt, dann ist das der Grund, warum Sportso viel bewegen kann.Monika Staab: Ganz einfach. Weil jeder gleich ist. Weil jeder denSport mag, egal welchen Sport. Sport verbindet und baut Brücken.Sport heißt, wir sind alle ein Team und wir wollen alle zusammengewinnen und verlieren. Ich glaube das ist es, was den Sportausmacht. Man kann Werte wie Fairplay und Respekt vermitteln und daskann in dieser Form nur der Sport.Michael Nees: Ganz einfach. Im Sport arbeitet man direkt mitMenschen. Anders als beim eSport interagiert man daher also direkt.Und da wo Menschen interagieren kann man immer Einfluss nehmen. Undwenn man das mit klaren Konzepten macht, kann man auch dasMiteinander verbessern und die Entwicklung von Menschen vorantreiben.Oliver Scheer: Ich glaube das Wort "Spielen" hat eine ganz großeBedeutung. Dass man also oftmals diese Grenzen von Religion oderGeschlechtern, die sich anderen Bereichen auftun, überschreitet unddann wirklich sagt, man agiert zusammen, man genießt Freizeit. UndSport kann auf der einen Seite eine Profession sein, auf der anderenSeite aber auch ein Hobby mit viel Spaß und viel Freude.Kurzzeitprojekte:Oliver Scheer/Solingen (Argentinien/Leichtathletik)Mahmood Reza Roushanzamir/Alsdorf (Iran/Fußball)Peter Müller/Oberreichenbach (Mosambik/Leichtathletik)Günter Lange/Monaco(Senegal/Leichtathletik)Moritz Herthum/Bielefeld (Tansania/Handball)Martin Adomeit/Lippstadt (Kenia/Tisch-Tennis)Torsten Tesch/Königswinter (Ruanda/Leichtathletik)Hans-Jürgen Beutel/Geislingen (Jordanien/Handball)Klaus Feldmann/Griesheim bei Darmstadt (Togo/Handball)Winfried Spanaus/Südafrika (Simbabwe/Leichtathletik)Günter Lange/Monaco (Tschad/Leichtathletik)Günter Lange/Monaco (Uganda/Leichtathletik)Ali Askar Lali/Essen (Afghanische Fußballtrainer in Deutschland)Kurzzeitprojekte FluchtJoachim Fickert/Strassenhaus (Äthopien/Fußball)Dr. Carolina Olufemi/München (Libanon/Leichtathletik)Für weitere Informationen zu den Projekten erhalten Sie überKatrin Grafarend, Ressortleiterin Internationales: grafarend@dosb.dePressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e. 