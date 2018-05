Themennacht: phoenix #netznacht zur re:publica 2018 - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04. bis 05. Mai 2018, ab 00.45 Uhr

Bonn/Berlin (ots) - Diese Woche treffen sich in Berlin zehntausendBesucher auf der re:publica 2018. Die Netzkonferenz befasst sich mitden aktuellen Themen in der digitalen Gesellschaft und findet indiesem Jahr unter dem Motto "POP" statt. Ziel der Konferenz ist es,die digitale Populärkultur in all ihren Facetten vorzustellen.phoenix-Redakteur Ruben Frangenberg ist in Berlin unterwegs undberichtet von den wichtigsten Programmpunkten. Anlässlich derre:publica sendet phoenix in der #netznacht Dokumentationen zum Themaund wirft einen Blick hinter die Kulissen der digitalen Gesellschaft.Die Themennacht beginnt um 0.45 Uhr mit "Wir hacken Deutschland"(SWR/2017). In der Dokumentation zeigt Marcel Kolvenbach, welcheRisiken die Digitalisierung des Energiesektors birgt und deckt dieAnfälligkeit der technischen Systeme für Hackerangriffe auf. ImAnschluss zeigt phoenix den Film "Tatort Internet - Plattform derBetrüger" (ZDFinfo/2017), der die Maschen der Internet-Abzockererklärt. Ab 02.30 Uhr widmet sich phoenix der dunklen Seite desNetzes mit der Dokumentation "Das Darknet - Reise in die digitaleUnterwelt" (NDR/2017).Zentrales Thema ab 03.15 Uhr ist das Phänomen der Internet-Stars.phoenix zeigt dazu die Dokumentationen "Geldmaschine Youtube" ab03.15 Uhr, "Ricci Superstar" ab 03.45 Uhr sowie "Mein Leben alsWerbefläche - Youtube und die Generation Z" ab 04.15 Uhr.Abschließend, ab 04.45 Uhr, bietet phoenix Einblicke in diere:publica 2018. Ruben Frangenberg berichtet von den Highlights derKonferenz und ordnet in Gesprächen u.a. mit der Sprecherin des ChaosComputer Clubs, Constanze Kurz, die wichtigsten Reden und Ereignisseein.Die Filme im Überblick:- 00.45 Uhr: "Wir hacken Deutschland" - Film von MarcelKolvenbach, (SWR/2017)- 01.45 Uhr: "Tatort Internet - Plattform der Betrüger" - Film vonJochen Schulze, Anja Marx, Oliver Koytek, (ZDFinfo/2017)- 02.30 Uhr: "Das Darknet - Reise in die digitale Unterwelt" -Film von Annette Dittert und Daniel Moßbrucker, (NDR/2017)- 03.15 Uhr: "Geldmaschine Youtube" - Film von Felix Kohler undGabriel Stoukalov, (ZDF/2018)- 03.45 Uhr: "Ricci Superstar" - Film von Carolin Genreith,(3sat/2017)- 04.15 Uhr - "Mein Leben als Werbefläche - Youtube und dieGeneration Z" - Film von Claudia Backmann, (arte/2018)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell