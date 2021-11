Themenjahr 102 Jahre Biotechnologie / Biophorie-Wettbewerb startet

Berlin (ots) -Ob Vitamine, Waschmittel, Reiniger, Schmiermittel, Lebens- und Futtermittel, Impfstoffe, Antikörper oder Coronatests. Überall sorgen "die kleinen Heldinnen und Helden der Biotechnologie" für beste Ergebnisse. Im nun schon dritten "Biophorie-Wettbewerb" können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Jahr abstimmen, welche Heldin oder welcher Held und welche Leistung am meisten überzeugen. Zur Auswahl stehen: die Allrounder-Alge, das Energie-Enzym, die Mega-Mikrobe, das Profi-Protein, die Ritter-RNA und die Zauber-Zelle. Wer sein Voting auch noch begründen möchte, nimmt an einer Verlosung mit attraktiven Preisen im Gesamtwert von 1000 Euro teil. Der Wettbewerb läuft bis zum 31. Dezember. Mehr zum Wettbewerb "Biophorie 2021" finden Sie hier: www.102jahre-biotech.de/biophorie.html"Die Werkzeuge der Biotechnologie sind sehr vielseitig und sie sind klein. Wir nutzen verschiedene Zellen oder deren Bestandteile, um Prozesse zu erledigen und Produkte herzustellen. So können wir mit Hilfe von Pilzen und Bakterien Backenzyme herstellen, die die Eigenschaften von Brot verbessern, oder Waschmittelenzyme, die unsere Wäsche sauber machen und dabei Energie sparen", erklärt Viola Bronsema, Geschäftsführerin von BIO Deutschland. "In der Biotechnologie nutzen wir den Werkzeugkasten der Natur, um Lösungen für viele Lebensbereiche anzubieten. Lange wurde angezweifelt, dass mRNA auch ein gutes Werkzeug sein könnte. Unerschütterliche Forscherinnen und Forscher haben aber an der Idee festgehalten und uns nun die bisher effektivsten Corona-Impfstoffe beschert. Ich bin gespannt, welchen 'kleinen Helden' bzw. welche 'kleine Heldin' die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Biophorie-Wettbewerbs am besten finden", ergänzt Bronsema.Über die Initiative "102 Jahre Biotechnologie"Im Jahr 2019 feierte der Begriff "Biotechnologie" hundertjähriges Jubiläum. Karl Ereky war Direktor der Viehverwertungsgenossenschaft ungarischer Großgrundbesitzer und Autor des deutschsprachigen Buches "Biotechnologie der Fleisch-, Fett- und Milcherzeugung im landwirtschaftlichen Großbetriebe", in dem der Begriff Biotechnologie in die Welt kam. Die Veröffentlichung erschien 1919 erstmals in Berlin. Deshalb wurde 2019 das erste Themenjahr "100 Jahre Biotechnologie" ins Leben gerufen, in dem zwölf Monate lang Meilensteine der Biotechnologie der letzten 100 Jahre gefeiert wurde. Im Themenjahr "101 Jahre Biotechnologie" lag der Fokus auf dem Beitrag der Biotechnologie zu den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen. 2021 stehen im Themenjahr "102 Jahre Biotechnologie" die "Kleine Helden" der Biotechnologie auf der Agenda. Die ersten "Kleinen Helden stammen ursprünglich aus dem "Wissenschaftsjahr Bioökonomie" www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/.Die Initiative "102 Jahre Biotechnologie" hat folgende Unterstützer: Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg e.V. (bbb), Biotechnologische Studenteninitiative (btS e. V.), Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech), Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA e. V.), Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin (VBIO e. V.), Verein Deutscher Ingenieure (VDI e. V.) und Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM e. V.).Mehr zu "102 Jahre Biotechnologie" finden Sie hier: www.102jahre-biotech.deFolgen Sie dem Themenjahr auf Twitter @100JahreBiotech (https://twitter.com/100JahreBiotech).Download:Der Text dieser Pressemitteilung sowie Grafikmaterial steht für Sie unter www.102jahre-biotech.de/presse.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland) mit über 360 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgFördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, Centogene, Clariant, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, EBD Group, Ernst & Young, Evotec, Isenbruck, Bösl, Hörschler, Janssen-Cilag, KPMG, Merck, Miltenyi Biotec, MorphoSys, Novartis, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, SAP, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, TVM Life Sciences Management, Vertex Pharmaceuticals, ZETA.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell