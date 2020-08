Bonn (ots) - Am Donnerstagabend, den 6. August 2020, entführt phoenix seine Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer "Sommerreise" auf den afrikanischen Kontinent. Zum Themenabend gehören drei neue Dokumentationen und Reportagen, die in Ko-Produktion mit den ARD- und ZDF-Auslandsstudios in Nairobi und Johannesburg entstanden sind. Den Auftakt macht die neue mein ausland-Reportage "Simbabwe - Trophäen für den Tierschutz" (20.15 Uhr), in der es um ungewöhnliche Formen der Jagd und des Tierschutzes geht. Gezeigt wird unter anderem der spektakuläre Umzug einer ganzen Elefanten-Familie von einem Schutzgebiet in ein anderes. In der zweiten mein ausland-Premiere "Untypisch Afrika" (21.00 Uhr) berichten ARD-Korrespondenten über untypische Entdeckungen auf ihren Reise durch diverse afrikanische Länder - etwa über einen der besten Gouda-Käse im kriegsgebeutelten Ostkongo. Im dritten Film des Abends (21.45 Uhr) informieren die ZDF-Korrespondenten Tim Kröger und Sandra Theiß über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Südafrika und Kenia. In ihren Reportagen wird deutlich, dass das Virus in Afrika besonders für arme Menschen katastrophale gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Folgen hat.Mehr zu den einzelnen Sendungen: http://ots.de/FLo2NJPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6511/4669078OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell