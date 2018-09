Themenabend Türkei zum Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland, Donnerstag, 27. September 2018, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird abDonnerstag zu einem dreitätigen Staatsbesuch in Deutschland erwartet.Am Freitag sind ein Staatsbankett bei Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier und Gespräche mit Angela Merkel in Berlin geplant. Samstagkommt Erdogan nach Köln, um die Ditib-Zentralmoschee in Köln zueröffnen. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Demonstrationenangekündigt. Der Besuch in Deutschland ist umstritten, denn vor allemaus Sicht der Bundesregierung ist das deutsch-türkische Verhältnisnoch weit von Normalität entfernt. phoenix widmet sich dem Besuchbereits am Donnerstag mit einem Themenabend Türkei.Den Start macht um 20.15 Uhr die neue Dokumentation "ErdogansTürkei. Von der Demokratie zur Diktatur?". Um 21.00 Uhr folgt "DerDeutschtürken-Report". Im Anschluss diskutiert Alexander Kähler ab22.15 Uhr in der phoenix runde live zum Thema "Umstrittener Besuch -Erdogan in Deutschland" mit Ozan Ceyhun (Berater der AKP), IljaNothnagel (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), GülayKizilacak (Zentrum für Türkeistudien) und Markus Feldenkirchen (DerSpiegel).Auch die weiteren Tage von Erdogans Besuch in Berlin und Köln wirdphoenix umfassend begleiten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell